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自由開講》誰是 「習近平下台」的最大受益者？

2024/12/16 20:00

◎ 呂洪來

現在海內外的華人最關心的事情就是習近平什麼時候下台，網路上和各種媒體每天都有習近平已經失去了權力，準備辭職下台的報道。這也不奇怪，因為習近平自上台以來，倒行逆施、瞎折騰、搞砸了國民經濟、搞砸了外交，搞得黨內人人自危，搞得大量工人下崗失業，搞得天怒人怨，因此習近平下台是得民心、順民意的事。

現在習近平已經成為眾矢之的，希望他早日下台是可以理解的事。（歐新社檔案照）現在習近平已經成為眾矢之的，希望他早日下台是可以理解的事。（歐新社檔案照）

現在習近平已經成為眾矢之的，希望他早日下台是可以理解的事。但如果我們能夠冷靜的、客觀的、理性的分析一下，究竟誰才是習近平下台的最大受益者？今天中國所有社會問題的總根源，歸根究底究竟是習近平造成的？還是中共的一黨專制極權統治造成的？中國為什麼會出現習近平這樣低能的國家最高統治者？為什麼習近平一個人就可以將整個國家搞得烏煙瘴氣？

就是說：今天中國一切社會問題的總根源究竟是習近平？還是共產黨的一黨專制極權統治？中國人最該痛恨的是習近平？還是共產黨？今天最該下台的是習近平？還是共產黨？

既然今天全黨、全軍、全國人民都已經看清了習近平的真實面目，做為國家最高權力機關的全國人民代表大會在做什麼？做為領導一切的黨中央又在做什麼？為什麼面對習近平整個中國從上到下只能盼望著能夠出現一個「身帶弓」？這是何等荒唐的政治體制？

這個荒唐的政治體制就是共產黨的統治，共產黨的統治就是這個荒唐的政治體制。沒有共產黨的專制極權統治，一個小學生怎麼可能成為中國的最高領導人？又怎麼可能終生執政？由此可見中共的一黨專制極權統治才是中國一切社會問題的總根源，共產黨不下台，即使今天習近平下台了，明天一定還會出毛近平、鄧近平。

只要共產黨的統治存在，老百姓就不可能成為最大受益者，無論誰下台，誰上台，韭菜依然是韭菜。（路透檔案照）只要共產黨的統治存在，老百姓就不可能成為最大受益者，無論誰下台，誰上台，韭菜依然是韭菜。（路透檔案照）

因此今天中國最該剷除的應該是共產黨的專制極權統治，最該下台的應該是共產黨，習近平不過是中共這個體制寄生的一個小丑。那麼接下來的問題就需要大家認真的思考：為什麼70年來共產黨的統治者可以換來換去，而最該下台的共產黨卻總能賴在台上？如果明天「習近平下台了」誰會是最大的受益者？

有些人可能會認為：習近平下台了，中國的老百姓會是最大的受益者，因為習近平下台了，中國又會重新回到改革開放的道路，老百姓又會重新過上好日子。其實這都是一些天真幼稚的想法。只要共產黨的統治存在，老百姓就不可能成為最大受益者，無論誰下台，誰上台，草民還是草民，韭菜依然是韭菜。

共產黨之所以能夠統治中國七十多年，就是因為有些人總是期盼著能夠換一個統治者，希望能夠出現一個明君，根本沒有想到過要改變社會制度，要爭取自己當家做主的權利，要自己成為國家的真正主人。這些人沒有意識到，如果習近平下台了，是幫助共產黨再次度過危機，是再一次挽救了共產黨，共產黨的統治罪惡又會被習近平的個人獨裁所掩蓋，習近平了，共產黨的政權才會牢固！

因為如果讓習近平繼續執政，繼續復闢倒退、開歷史的倒車，繼續大搞個人獨裁、復闢終身製、繼續在黨內拉幫結派、打擊異己，繼續抓捕更多的黨國的國防部長和高級將領、抓捕更多的中共領導人，將更多的中共高官關進秦城大牢，會更有利於共產黨的徹底垮台！

如果能讓習近平繼續執政、繼續大搞國進民退，瞎指揮，亂決策、瞎折騰、徹底搞垮中共政權的國民經濟，折騰的中共各級黨政機關都揭不開鍋、發不出糧餉，折騰的統治集團內部眾叛親離、會加速共產黨的徹底垮台！

如果能讓習近平繼續執政，繼續大搞戰狼外交、繼續大撒幣、繼續搞東昇西降、繼續對外擴張，讓世界各國徹底看清中共政權的真面目，讓中共政權在國際上陷入徹底孤立，會迎來共產黨的徹底垮台！

一句話，如果能讓習近平繼續執政，受傷害最大的是共產黨的統治，是共產黨的紅色江山，是共產黨的領導地位。
俗話講：堡壘最容易從內部攻破，這個道理真是千真萬確，自中共建政以來，為了反對中共的一黨專制極權統治，無數先烈拋頭顱、灑熱血，坐穿了中共的牢底，可是並沒有對中共政權造成什麼實質的傷害，不過是揭露了一些真相，說了一些真話而已。

但習近平確截然不同，他不僅搞垮了中共政權位居世界第二的國民經濟、將中共的三任國防部長和將成千上萬的中共高官送進大牢，而且還讓中共政權在國際上成為孤家寡人，這恐怕是習近平自己也沒想到的，他會在客觀會上成為中共政權的一個掘墓人。

不要認為習近平下台就一定是件好事，當年毛澤東死了，鄧小平上台後，更加鞏固了共產黨的專制獨裁統治；粉碎「四人幫」曾經大塊人心，可是將近五十年過去了，今天的習近平比四人幫更愚蠢；毛澤東死了，文化大革命結束了，大家都覺得再次獲得了解放，可是沒有想到讓共產黨又禍害了中國社會五十年。

假設如果當時能夠讓毛澤東再多活幾十年，在他的有生之年再多搞幾次無產階級文化大革命，再多整出幾十個反黨集團，讓共產黨的各級官員們再多住幾十年牛棚、多接受幾十年工農兵的再教育、讓中共的國民經濟徹底崩潰，恐怕共產黨的統治早就徹底垮台了，哪裡還會有今天的習近平時代！

目前中共內部還沒有誰能夠超越習近平，沒有人能夠取代習近平！習近平真的下台了受益最大的是共產黨！（美聯社檔案照）目前中共內部還沒有誰能夠超越習近平，沒有人能夠取代習近平！習近平真的下台了受益最大的是共產黨！（美聯社檔案照）

假設明天習近平下台了，天下還是共產黨的，即使共產黨內再出現一個華國鋒、趙紫陽，在重新進行改革開放，這種左右搖擺不過是共產黨統治的另一種「鐘擺效應」而已，最終鞏固的是共產黨的政權，延長的是共產黨的壽命，受益最大的是共產黨。

現在最希望習近平下台的是共產黨的紅二代、紅三代，是中共的紅色家族，是共產黨事業的接班人，因為習近平在台上瞎折騰危害的是共產黨的紅色江山，是共產黨的統治基礎，是共產黨子孫後代的切身利益。

或許有人會說：習近平下台後共產黨內難道不會出一個戈巴契夫、出一個葉利欽嗎？我勸這些朋友還是及早打消這種不切實際的想法，因為在中國這片土地上，特別是在中共統治集團內部，現在還沒有誕生戈巴契夫和葉利欽的土壤，還沒有產生戈巴喬夫和葉利欽應該具備的環境和條件。

早在一年前我就說《讓習近平下台是一個方向性的錯誤》，因為盼望習近平下台的人，出發點都是盼望著能換個好的統治者，而不是早日結束共產黨的一黨專制極權統治，忽略了中國社會問題的根源是製度、體制。他們只盼望著習近平早日下台，他們不明白正是習近平的愚蠢、昏庸、無能、使他在客觀上起到了共產黨掘墓人的作用，而且是其他人所無法替代的。

對於習近平我們不能只從感情出發，而是要理性的看待他所起到的歷史作用，從習近平上台以來的表現來看：讓他執政的時間越長，對中共的實際損害就越大，對中共邪惡本質的暴露就越充分，為中共製造的社會矛盾就越深，對中共造成的危機就越嚴重。

共產黨不出昏君，不出習近平這樣的最高統治者，不瞎折騰，能夠亡黨亡國嗎？在這一點上，目前中共內部還沒有誰能夠超越習近平，沒有人能夠取代習近平！習近平真的下台了受益最大的是共產黨！

（作者為中國民運人士，2008年流亡海外）


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