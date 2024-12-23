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自由開講》提高罷免門檻後，下一步呢？

2024/12/23 08:30

◎ 謝志杰

在國民黨與民眾黨聯手下，立法院於20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》三大法案，這些草率的提案經粗暴通過後，對人民權益的影響深遠。從提高罷免門檻、限制憲法法庭的運作到削弱中央預算，若這次讓他們得逞，未來恐怕會直接剝奪我們2028年的投票權。

在藍白聯手下，立法院通過選罷法、憲訴法、財劃法3項爭議法案，從提高罷免門檻、限制憲法法庭的運作到削弱中央預算，對人民權益影響深遠。（記者方賓照攝）在藍白聯手下，立法院通過選罷法、憲訴法、財劃法3項爭議法案，從提高罷免門檻、限制憲法法庭的運作到削弱中央預算，對人民權益影響深遠。（記者方賓照攝）

回顧今年年初，基隆市長謝國樑因東岸商場爭議被基隆市民提出罷免案，雖然10月遭到否決，但對國民黨立委而言，這一事件已經造成不小的震盪。特別是在上一個會期，當國會擴權法案遭遇強烈反彈，部分國民黨立委更因此被點名。為了避免成為下一個被罷免的對象，國民黨藉由修改《公職人員選舉罷免法》來提高罷免門檻，一旦此法案通過，將使他們在未來四年內能夠更恣意制定各種毀憲亂政的法律

上一個會期中，國民黨與民眾黨強行通過的國會擴權法案被憲法法庭判定違憲，而這一會期他們不知悔改，反而變本加厲。首先，他們封殺了大法官的提名人選，使現任大法官無法補足空缺，隨後又透過修改《憲法訴訟法》，提高評議人數門檻，使憲法法庭的裁決變得艱難，嚴重侵害了司法獨立

再來是《財政收支劃分法》，在沒有充分與中央及地方政府討論預算分配的情況下，強行將數千億的中央預算挪至地方。這一變動直接影響到涉及民生的各項政策，包括育兒、長照、租屋和優惠房貸等福利，甚至關乎跨縣市的交通建設、治水工程以及教育政策，直至國防預算，都將面臨重大衝擊。國眾兩黨在沒有經過充分討論與協商的情況下草率通過此法，完全無視國家與民眾的利益。

面對藍白無視民眾的反對聲浪，聯手強行通過選罷法等3項修法後，賴清德總統表示，執政團隊將竭盡全力，採取一切可能的救濟手段，保護我們來之不易的民主自由憲政體制。（資料照）面對藍白無視民眾的反對聲浪，聯手強行通過選罷法等3項修法後，賴清德總統表示，執政團隊將竭盡全力，採取一切可能的救濟手段，保護我們來之不易的民主自由憲政體制。（資料照）

當國民黨與民眾黨聯手，無視民眾的反對聲浪，強行通過這三項惡法後，賴總統隨即表示執政團隊將竭盡全力，採取一切可能的救濟手段，保護我們來之不易的民主自由憲政體制。面對立法院國眾兩黨的霸權，我們除了走上街頭表達人民的憤慨，還要成為行政與司法體系最堅強的後盾，絕不能讓國民黨與民眾黨破壞憲政秩序。否則，今天他們能夠提高罷免門檻，明天恐將剝奪我們的投票權！

（作者為博士生）

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