自由開講》蘇起是否輸不起？

展昭

美國總統拜登（Joe Biden）20日正式就職，台海兩岸政策是否將有別於前總統川普（Donald Trump），廣受各界重視。

哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長艾利森（Graham Allison）指出，拜登明白只有一個中國，所以美國不會承認台灣獨立，主張找出「兩岸新方案」。

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是的，中國只有一個，台灣也只有一個，國民黨要統趕快回去，不要勉強其他不想被統的民眾。台灣已經是事實上獨立，否則哪來全民選舉？哪裏可以有自己國防，外交與國會？稅收自己收自己用，何必上繳給他國？莫非是神經病才要聽別人的？

前國安會秘書長蘇起認為，若兩岸談不起來、美中討論不出結果，最慘情況是中共在2023年之前動手。

前國安會秘書長蘇起認為，若兩岸談不起來、美中討論不出結果，最慘情況是中共在2023年之前動手。（資料照）

蘇起是什麼意思？美中討論什麼，你能過問嗎？美國有那麼笨讓台灣被中國統一，以後成為中國前進太平洋的基地嗎？美國萬一犧牲台灣，以後他們如何進出南海？又如何獲得全世界與美國有同盟者的信任？美國至少要維護台灣的中立，不讓台灣被中國統一，才符合他們的國家利益。

蘇起到底是以哪國人的身份在發言？以前國安會主席是否當假的？為何老是為敵人的利益說話，威脅供養他的台灣人？長期有病在身的人，說話為何如此缺德？你們想被統，趕快搬過去長住享受，不要在此一再五四三，講一些令人齒冷的肖話。

蘇起應該改名為「輸不起」才對，因為馬英九輸掉政權，讓國民黨無法繼續再「吃香喝辣」，就以為國家亡了，寧願拉大家跟你們同去赴死，世上最無恥的人不就是你們這些人嗎？不僅退將孬種，曾做過高官的也一樣，真是一丘之貉。

台灣人是有捍衛自己生活方式的勇氣，不會像國民黨那些鼠輩那麼孬種，更有許多願意為台灣自由與民主而成仁的烈士，如陳智雄，泰源五烈士與鄭南榕等人。

（教師）

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