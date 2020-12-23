自由開講》罷韓以來國民黨的大反撲

陳慶坤

高雄市長韓國瑜被罷免之後，屬於中國的國民黨因「被染紅」？氣數已近日薄西山。嚴格來說「美豬進口」也不能算是撿到槍，因為八年前馬英九政府也開放含有瘦肉精美牛進口。目前市售美牛全數均使用萊克多巴胺，瘦肉精美牛除了在2012年剛進口時銷量受影響外，銷售逐年成長，去年「市佔比」更超越紐澳牛肉。而且這麼長的時間也沒有國民黨所說「萊劑中毒」的事件？

若是說當時民進黨亦抵制、杯葛萊牛進口，國民黨以民進黨今是昨非為由要求蔡英文與蘇貞昌道歉？毋寧說，「反萊豬」是國民黨的陽謀罷了！累積四個月以來的操作能量，展現這一波鬥爭的高潮，今明兩天大陣仗的包圍立法院，是展現罷韓以來國民黨的「大反撲」這才是重點，企圖在聲量上與民進黨一較長短。

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若是說當時民進黨亦抵制、杯葛萊牛進口，國民黨以民進黨今是昨非為由要求蔡英文與蘇貞昌道歉？毋寧說，「反萊豬」是國民黨的陽謀罷了！（資料照）

因此，國民黨那些噱頭：如要為國民健康把關「和民意站在一起」；醫師蘇偉碩聲稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」；還有「懸崖勒豬」行動；社運模式辦「最後的晚餐」等等這些看似冠冕堂皇的理由，說穿了不是目的只是欺瞞的幌子！終點即是「拖垮台灣、與台灣為敵」，為罷韓以來低迷的國民黨氣數找到出路，可為2022年台灣地方大選磨刀一試的「首戰檢驗」。

不長進的國民黨，面對中國共產黨無所不用其極的「紅色滲透」，國民黨主席江啟臣堅持親美立場（反美豬，說謊成性國共有志一同）；但他亦強調，國民黨尋求兩岸和平發展的目標不變，期望兩岸盡速恢復對話，以降低緊張情勢。然而為防堵中國勢力滲透，朝野立委提出「境外敵對勢力影響透明法草案」等四案，在立法院院會均遭國民黨團提議退回程序委員會。

中國官媒東南衛視未經政府許可，私下找上藍營或統派「在地協力者」特定立場人士，在台錄製網路節目《台海百家說》，內容充斥「投降主義、捧中貶台」言論。上這個統戰節目的大多是「藍營名嘴」引起質疑，國民黨台北市議員徐巧芯辯駁說「國民黨很倒楣」？如此倒因為果的說法即是誤導群眾，與反美豬一樣的思考策略。

中國官媒東南衛視未經我國政府許可，私下找來藍營或政治評論人士，在台錄製「台海百家說」網路節目；陸委會強調，這是中共對台進行認知作戰。（圖取自網路）

國民黨面對逐漸高漲的台灣主體意識，苦思無以對策，只要對台灣有利就是他們倒台的標的；反美豬以一種鋪天蓋地的汙衊蠱惑台灣人民，就是為罷韓以來「首戰大反撲」。明天立院的對決其精彩拭目以待。但台灣人面臨的是國共漫長的凌遲過程，「國民黨不倒台灣真的不會好！」

（大學助理教授）

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