自由開講》畫虎不成反類犬的國民黨

周軒

萊豬這個議題，明眼人都看的出來，執政的民進黨只能守，在野的各小黨只能攻，這是一個攻守態勢相當分明的戰場，然而打了大半年，依照目前的情況，民進黨固然忙中有錯，也有相當程度的失分，但損害程度還勉力控制在一定範圍，然而觀諸在野黨們，特別是國民黨，屢屢進退失據，攻擊的論述與邏輯前後不一，搞到最後甚至在立法院上演了豬內臟大戰，這等令誰看了都不禁搖頭的場面，果然造成了國民黨大出血，根據最近民進黨公布的一份民調，民進黨的整體支持度大約三成上下，國民黨竟只剩下一成七左右，離第三名的台灣民眾黨，差距僅有七個百分點，就是鐵證。

國民黨立院黨團日前在立院議場丟擲豬內臟杯葛議事。（資料照）

回顧國民黨下半年一連串針對萊豬議題的攻擊，首先說不清楚的，就是當年2012年，馬英九用盡全力也要開放美牛美豬進口時，極力的宣傳萊克多巴胺是安全的，當時在野的民進黨，一開始當然是反對到底，然而等到聯合國Codex會議通過萊克多巴胺的安全殘留量之後，民進黨也從善如流，跟隨國際標準，這其實代表著早在八年前，國民黨跟民進黨對於「萊克多巴胺是安全的」，早就有了共識，這就是國民黨現在在萊豬議題上反過來攻擊民進黨政府，根基不穩的遠因。

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再來，藉由進口萊豬的這個議題，杯葛行政院長蘇貞昌上台，並要求其道歉，本來也是個不錯的政治操作，但壞就壞在，身為在野黨，最缺的就是公開挑戰執政黨的舞台，杯葛不是不能用，但一次兩次院會過去，等到立法院院會已然停擺超過一個月，許多重要的法案與預算案因此而卡住時，國民黨早應該思索下一步，而不是放任自己身陷在進還是退的泥沼中，人民的眼睛是雪亮的，大家想看的是在野黨如何監督政府，最好每一個人上台把蘇貞昌院長問到啞口無言，然而國民黨不僅自己放棄機會，還連帶抹煞了其他在野黨的質詢機會，反而招致民意反彈，這是國民黨在戰場調度上的重大失策。

最後的退場，則是國民黨一連串失誤的大爆發，本來民進黨決定轉守為攻，利用人數優勢將國民黨的杯葛強勢排除，已經是不得已之策，國民黨其實展現出自己雖然人數居於劣勢，依然頑強的撐到最後一刻，也就交代得過去，卻沒想到國民黨竟然使出了在立法院議場內以豬內臟攻擊的手段，如果有看轉播的民眾，望著滿地的豬心豬肝豬大腸，散落在莊嚴的台灣最高民意機關的地毯上，那一幅噁心的畫面，絕對是令人反感至極，而看在原本國民黨口口聲聲要保護的台灣豬農眼中，那更是一種對自己職業的羞辱，養豬協會更發出聲明，公開譴責國民黨這種褻瀆台灣豬農心血的行為，事情發展至此，國民黨已經注定在萊豬的議題上，討不到任何便宜，甚至必須開始回守了。

事實上，本來國民黨還有挽回一絲顏面的機會，在肉類進口商集體召開記者會，宣布不會進口萊豬之後，國民黨其實是可以藉此進行議題操作的，但沒想到就算了，最大的敗筆竟然是國民黨的新北市議員陳明義，竟然率眾鬧場，指責進口商幫政府背書解套，當場遭到現場進口商們的回嗆，只能說，國民黨的政治判斷能力，似乎從2016在野之後，便慢慢地消失了。

有一個好的在野黨，才會有一個好的執政黨，這是放諸任何民主國家皆準的原則，而在台灣，民進黨黨團總召柯建銘也不只一次講過，沒有一個好的在野黨，絕非台灣之福，最終還是希望國民黨這個最大的在野黨，可以好好地扮演一個制衡監督的角色，不要把自己長久以來累積的執政經驗都丟掉了，應該好好的利用，與執政黨一起讓台灣這個國家變的更好，而不是像現在這樣，只求短線操作，有畫面有聲量，卻缺乏整體的戰略規劃，也沒有理性討論議題的能力，渾然不像是一個想要重返執政的在野黨，長久下去，這真的不是台灣人民之福。

（台北市民）

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