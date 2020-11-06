胡，怎麼說》共機今36度擾台，國民黨7亂立院，內外交相賊！

胡文輝

9月以來，中共軍機到昨天為止，已35度侵擾台灣空域，今天或將第36度侵擾；同一時間，國民黨立委今將第7度亂立院，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。

共機侵擾台灣，就如大惡霸派小混混，在你頭上揮舞扁鑽，耍野蠻恫嚇、遂行陰狠意圖，迫使台灣屈服，當然都不會得逞！

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國民黨亂立院，佔據議事場，讓立院淪為藍委秀場，迫使蘇揆無法上台，逼蘇揆為美豬擴大開放政策認錯道歉，當然也不會得逞！

共軍軍機侵擾台灣空域不要說36次，即使1千次、1 萬次...，台灣也不會屈服，反而更激起台灣人民團結抗中、共同保衛台灣、捍衛中華民國、守護民主自由的決心。

中共8架軍機近日（3日）自台海中線以南，進入我防空識別區西南空域，且其中6架為戰鬥機。（資料照／國防部提供）

國民黨亂立院，不要說7亂，即使70亂、100亂，只是歹戲拖棚+1...+70...+100...，戲更歹、拖更拖，秀一整天，收看率接近零，只會讓人民更加厭惡，老k好膽就繼續亂立院、扯台灣後腿，一直亂到2024年立院換屆改選，看藍委剩幾人連任？

含萊克多巴胺美豬進口之爭，牽涉到美台經貿關係、食安問題、以及更深層的親美、親中路線的國安問題等等，國民黨好膽就把路線說清楚、講明白，它主張全面親中、反對親美，以上問題都可以不顧，所以全面反對開放美豬，如否，那就是純粹食安問題了，除了萊豬對人體影響的科學之爭歸科學，就是要求萊豬必須標示清楚、把關嚴格，這些都不是亂立院能達到的，何必亂立院杯葛蘇揆施政報告？而且亂立院反而讓認真的立委無法加強把關食安！

國民黨立委日前（3日）持續佔領立法院議場發言台與官員備詢台，持續杯葛行政院長蘇貞昌率閣員進行施政報告與總質詢。（資料照）

國民黨繼續亂立院怎一個「蠢」字了得？國民黨立委洪孟楷昨天質詢退輔會主委馮世寬時，問了一個「蠢」問題，就是有20多年歷史的清境農場「綿羊剃毛秀」，「有沒有先問羊的意見？」他自認問題不蠢，眾網友則認為的確不是蠢，而是「非常、非常、非常蠢」！他自己何不先問問羊？最好做個羊的民調。

國民黨自認繼續亂立院不蠢，和共機擾台在同一時間，一擾一亂對台灣交相賊也不蠢，完全不顧台灣人民感受，那的確也不是蠢，而是非常、非常、非常蠢！

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