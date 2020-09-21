胡，怎麼說》中國戰機其實在對台灣人民說...

胡文輝

中國戰機編隊接連侵擾台灣空域，其實，它們連日來都用行動告訴台灣人民及國際社會以下事實：

1，想要和平，就要備戰。

中共政權用戰機說話，就是它併吞台灣、滅亡中華民國不只是野心而已，野心早已形成文攻武嚇的軍事行動，台灣想要和平，就必須備戰，否則，它如果輕易的就可以吃掉你，它絕對不會手軟！

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台灣當然要全民力挺國軍，國軍的堅強戰力，就是和平的最大保障。

圖為中國軍機擾台遭我F-16戰機監控及驅離。（路透資料照）

2，維護主權，就要扺抗。

中華民國是主權獨立國家，中共派戰機侵擾國家的空域，就是明白的說，它企圖滅亡中華民國；台灣要維護國家主權，就必須扺抗，一直扺抗、一直扺抗，不讓敵人得逞！

馬英九、蘇起等到處宣揚「首戰即終戰」，根本就是放棄扺抗的投降主義，任令中華民國滅亡、國家主權淪喪，無恥卑劣，罪通於天！

國軍是護主權的扺抗最前線，空軍戰機飛官更在扺抗最前線的第一線，台灣人民都力挺堅強、冷靜、戰技高超的空軍健兒。

3，想要民主自由，就要捍衛國家。

中共戰機侵越海峽中線，逼近台灣挑釁，就是明白說它要滅掉台灣2300多萬人的民主自由。台灣人民不願也不會眼睜睜的的看著民主自由被滅掉，只有一個選擇，就是捍衛我們的國家。

4，台灣、中國，一邊一國。

中共戰機侵擾台灣空域，其實每一次都在說明一個事實，就是中華民國台灣、中華人民共和國是互不隸屬的兩個國家，中國共軍戰機連日侵擾台灣空域，被中華民國台灣的國軍健兒驅離，每一回、每一架次都在說明，台灣的空域主權屬於中華民國，不屬於中華人民共和國。

5，兵凶戰危，敵我共險。

台海面臨「兵凶戰危」的危機，都是中共派戰機挑釁所引發，中共一貫伎倆，就是自己片面製造事端，然後說那是危機，再用「兵凶戰危」做為施壓利器，逼對方讓步甚至投降「求和」。

最近以來，中共政權一直在台海、中印邊境、南海在玩這套伎倆、玩的太過火。但是，台灣及美日等國都要用行動反過來警告中國，兵凶戰危是「敵我共險」，如果中共真的蠢動，中國境內不能免於反擊的兵凶戰危，一黨專政的中共政權更將面臨「兵凶戰危」的崩潰危局。

6，台灣統派，親中舔共，棄國投降，無所遁形。

台灣的統派政黨、政客、媒體，一遇中共政權，好像眼睛突然全盲，心更全黑掉了，看不見中共戰機的侵擾挑釁，看不見中共企圖併吞台灣、消滅中華民國的軍事行動。

馬英九（中）、蘇起等到處宣揚「首戰即終戰」，根本就是放棄扺抗的投降主義，任令中華民國滅亡、國家主權淪喪，無恥卑劣，罪通於天！（資料照）





中共戰機讓台灣人民看清，親中舔共統派眼盲心黑，放棄中華民國、向中華人民共和國投降的無恥行徑，全都無所遁形。

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