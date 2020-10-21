胡，怎麼說》國民黨自陷騎「豬」難下困局！

胡文輝

國民黨的「騎豬之計」，原是要以反美豬之名，霸佔議場的發言台，杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，以炒熱反美豬議題，拉抬黨的聲勢，但是，四週來接連杯葛四次，蘇揆雖然受阻無法上台，國民黨卻沒撈到好處，支持度不升反降，藍委更被譏為坐領高薪的「薪水小偷」。

原來設想可以「騎豬上京城」，重返執政，國民黨現在卻陷入「騎豬難下」的騎豬困局中，從0922、1013、1016、1020，藍委接連杯葛四次，歹戲拖棚，卻在立院排定10月27日的院會，揚言繼續杯葛，歹戲收看率每下愈況，卻還要繼續演出、強迫民眾收看。這是國民黨內那個「豬頭」設計的騎豬之計？

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原來設想可以「騎豬上京城」，重返執政，國民黨現在卻陷入「騎豬難下」的騎豬困局中！（資料照）

閣揆到立院施政報告及立委的總質詢，是憲法明定的權責，是立委與閣揆之間政策論辯、言詞交鋒的最好戰場，也是在野黨立委大展口才、氣勢昂揚、提出不同政策，駁倒執政黨的最佳場域，現在藍委一而再、再而三、而四、還要五度...杯葛蘇揆施政報告，總質詢也無法進行，在野黨立委豈不自己封了自己的嘴巴？

難道藍委是怕美豬（含萊克多巴胺）擴大開放與否的正、反政策之爭，不是蘇貞昌及閣員對手，才會以杯葛讓立委質詢、閣揆答復的政策攻防無法進行？如果在野黨這麼low，還是早早打包回家吧，不要領高薪只會杯葛，像個薪水小偷；如果不是這樣，江黨魁就應率藍委勇敢的從騎豬杯葛的困局中走出來（或滾下來），下回跟蘇揆正面對陣。

另外，藍委最近一些提案，更讓人啼笑皆非，例如提倒閣案、提案修法只要三分之一的立委不滿意院長部長等官員的答詢，相關官員就必須下台。

另外，藍委最近一些提案，更讓人啼笑皆非，例如提倒閣案、提案修法只要三分之一的立委不滿意院長部長等官員的答詢，相關官員就必須下台。圖為行政院長蘇貞昌（後左二）、衛福部長陳時中（後左三）與農委會主委陳吉仲（後左一）。（資料照）

倒閣案（不信任案）要立委過半贊成才能通過，現在113席立委中，國民黨才40席，執政的民進黨團63席，國民黨團的席次超過1/3的38席提案門檻，可以提案，但在倒閣理由不足、社會氛圍沒有、閣揆施政滿意度又高之下，藍委提出根本不會通過，只會被批評又來「亂」的而已。

1/3立委不滿就要叫政府首長下台的提案，這種找遍民主國家憲法都沒有的，只能說是藍委異想天開、突發奇想、閒閒沒事找事、無事生非之作。

因藍委現有40席、佔立院總席次的35.4%（逾1/3），所以才會自己「量身設計」，痟想只要1/3立委就可叫官員下台、政府癱瘓吧！這樣亂搞，國民黨是仍嫌席次太多嗎？那麼，選民下回選舉就讓藍委降到30席以下好了！？

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