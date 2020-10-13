胡，怎麼說》中國國民黨不改名，繼續「鬧雙包」！

藍委林為洲雙十當天倡議中國國民黨改名，去掉冠名「中國」二字，卻立即遭到馬英九等親中派狠修理，並慘遭藍紅網軍鐵粉出征霸凌，很快就縮了，說是可以改名為「中華民國國民黨」。

改名，其實不是重點，卻是中國國民黨內的重中之重，重到成為不可承受之重，親中舔共派把改黨名去中國二字上綱到「砍頭」，只見黨內親中舔共派的刀光劍影齊齊殺向林為洲。

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國民黨立法院總召林為洲。（資料照）

親中舔共派的頭頭馬英九狠奚落林為洲說，不必討論！黨魁江啟臣趕緊宣稱，黨內改革案無此議題！看來改名之議，馬上就被淹（閹）掉了。

其實，中國國民黨在歷史上改了好幾次名，同盟會、國民黨、中華革命黨、然後才是中國國民黨，如果去掉冠名中國改為國民黨，不過是回復舊名而已，「馬英九們」有何好大驚小怪、氣急敗壞的？

何況，中國國民黨其實長年「鬧雙包」，兩個中國國民黨系出同源，在中國共產黨統治下的中國，現在就有一個「中國國民黨」，只不過尾巴加了「革命委員會」，中國國民黨革命委員會（簡稱民革）是中共的尾巴政黨之一，黨主席叫萬鄂湘，獲中共賞給全國人大副委員長（副委員長共有14人）的官。

中國國民黨不肯改名、主張一個中國、兩岸統一，那麼，兩個中國國民黨應該率先「統一」，合併為「一個中國國民黨」，至於中國全國人大副委員長的官誰做，就由「一個中國國民黨」黨內協商，但還要看中共賞給誰呢！

堅持冠名「中國」的中國國民黨，當然就是「中國的黨」！不然還會是哪個國的黨呢？中國的黨當然就要效忠中國、聽命一黨專政的中國共產黨、服侍中共政權！

中國國民黨要不要改名，我都沒意見，但是，中國的黨就不要在台灣瞎攪和、扯台灣後腿，否則，台灣人民不會坐視台灣被中國的黨從內部侵犯、傷害。

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