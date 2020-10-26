胡，怎麼說》國民黨從反共變舔共，光復就變併吞！

胡文輝

10月25日，中國國民黨整天喊著 ：光復、光復...；中國共產黨在中國也大肆慶祝光復。國、共兩黨今年都提高規格慶祝「光復」台灣，它們同在一個中國、反獨促統，這不叫國共隔海唱和什麼才叫唱和？這不叫國共同謀併吞台灣什麼才叫同謀？

圖為「紀念台灣光復75週年：台北—南京視訊交流會」於本月18日上午在台大校友會館舉行，中國第二歷史檔案館館長馬振犢今日聲稱，台灣人民一心嚮往「祖國」，歷史充分說明，「台灣是祖國不可分割一部分」，與「祖國」的血緣關係更是不可分割。

國民黨老是怪別人抹紅、貼標籤，何不自己先反省、照照鏡子？國民黨最大的遺忘，就是忘了「反共」！不但早已忘了反共，更丟掉了反共，還逆轉反共，變成恐共、媚共、舔共！

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10月25日，也是古寧頭戰役勝利紀念日，1949年10月24日到27日，共軍渡海進攻金門，國軍血戰三天三夜，將登陸的共軍全軍覆沒，這是國軍對抗共軍節節潰敗之後的首勝。國民黨要角如馬英九之流，昨天大肆慶祝台灣「光復」，藉著台灣「被光復」自我宣揚國民黨的功勞，卻完全遺忘了古寧頭戰役。只看到朱立倫還記得古寧頭戰役的日子，標注比「光復」更重要。

國民黨忘了反共、忘了古寧頭...，它忘的東西可多了，全忘了國內戰爭時，共軍殺了幾百萬國軍弟兄，就舉「長春餓殍戰」例子，1947年11月到1948年10月，共軍圍困東北長春，用「人禁出、糧禁入」殘酷的餓殍手段，迫使城中50萬軍民活活餓死。國民黨在當前以媚共、舔共為主流之下，這些「往事」都拋到大海了。

國民黨過去每每大罵中共假抗日、只顧壯大自己，還在背後偷襲、與日軍夾攻國軍，於今，國、共兩黨卻隔海唱和同慶「光復」台灣，不反共之後的國民黨，不但黨格蕩然無存，簡直就是自甘下流、自己犯賤！

國民黨25日舉行台灣光復75週年紀念音樂會，國民黨主席江啟臣（中）、前主席馬英九（左二）、吳伯雄（右二）、吳敦義（右）、朱立倫（左）出席，合唱「媽媽請妳也保重」、「客家本色」、「愛拼才會贏」等。（資料照）

再看，中共前國台辦副主任王在希最近倡議的「北平模式」，痟想複製1949年國民黨高階將領傅作義不戰而降，以解放台灣。大家對照一下，早已忘了反共、變成媚共、舔共的國民黨諸要角馬英九、蘇起、陳廷寵、吳斯懷等等的言行，是不是在附和「北平模式」？

馬英九的「首戰即終戰」、蘇起及馬英九的「國軍一天就會投降」、陳廷寵的「國軍戰力等於零」、吳斯懷的「不用一天，國軍就game over」...。還有藍軍網上炒作的「不參戰聲明」、龍應台發表的「不管你說什麼，我反戰」...。林林總總的言詞、動作，都指向呼應「北平模式」的投降！

江啟臣說什麼擴大慶祝台灣光復節，就是要重新連結中華民國和台灣，但是，即使先不論台灣「被光復」後，在國民黨獨裁統治下，人民遭遇的二二八慘案、白色恐怖、長期戒嚴等苦痛歷史，仍要明白告訴國民黨及江黨魁的是 ：國民黨從反共變舔共，光復就變併吞，求和就是求降！國、共兩黨不要痟想藉光復台灣的「連結」，就可以併吞台灣、消滅中華民國！

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