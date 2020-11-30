自由共和國》蘇正德／萊豬絕非「毒」豬

台灣政治情勢卻因在野的國民黨利用開放含萊克多巴胺美豬(萊豬)的假「食安議題」，將近二個月來多次杯葛行政院長上台進行施政報告，空轉國會。(資料照)

蘇正德／東海大學食品科學系榮譽教授

行政院長蘇貞昌近兩個月來赴立法院施政報告，遭國民黨立委多次以看版、道具豬佔領議場杯葛。（資料照）

美國再度政黨輪替，民主黨拜登即將就任總統，台灣政治情勢卻因在野的國民黨利用開放含萊克多巴胺美豬（萊豬）的假「食安議題」，將近二個月來連續十二次抬出那隻可憐的道具豬佔領立法院，杯葛行政院長上台進行施政報告，空轉國會，浪費公帑，令人感到痛心！回想八年多前，我曾代表台灣食品科技學會理監事會，在台北主持一場幫國民黨馬政府開放萊牛背書的記者會，當時我就講過「基於科學證據，萊牛開放不是『食安』，而是『政治』議題」。在野的民進黨雖傾全力反對，惟投票投輸人，只好容許萊牛進來；也因為怕上萬養豬戶反彈，所以牛豬分離，並沒開放萊豬。沒想到，八年後在野執政主客易位，開放美國萊豬的攻防，雙方立場互變，各自尷尬。萊牛台灣人都已經吃了八年，其進口佔有率高達四十六．六％，可見台灣人多愛吃美國牛肉（幾乎全都是萊牛），吃了八年萊牛沒事，怎麼換了萊豬就變成「毒」豬了呢？查了網路資訊，才知號稱萊劑權威、食安專家（？）的精神科蘇偉碩醫師，活躍於YouTube、各場公聽會，四處散播吃萊豬會造成絕「種」、傷「心」、驚「神」及空污的獨家驚人發現！？藍營自中央至地方無不將他的謬論奉為圭臬，並藉機政治操作，無止境地攻擊執政黨的開放萊豬政策。

只是蘇醫師萊豬的論調處處充滿荒謬，個人謹秉持專業及學術良心一一點出。他反萊豬的論調有三大問題：毫無劑量—作用概念、刻意將治療氣喘的其他乙型受體素藥劑和含於肉品中的殘留萊劑混為一談及隻字未提及萊牛已經進口台灣八年的事實。至於萊劑會造成的病症危害，毫無任何直接科學證據，一切只是他個人的臆測、偏見，萬事皆歸罪萊劑所掰出來的。他故意將做為治療氣喘毫克單位的藥物移花接木到萊豬中僅含十ppb以下的萊劑（前者一天的劑量相當於含萊劑肉品要天天吃上三個月到一年），並一直強調萊劑即使微量，經過一、二十年長期攝取也會累積體內，造成傷害？但萊劑為水溶性，代謝速率很快，人體口服後六小時，約可排除七十二％，頂多二天就完全排出體外，根本不會累積體內，衍生會影響後代生育品質、絕種、弱種的說法，完全是胡說八道。但藍營政治人物卻像撿到槍似的，拚命以訛傳訛嗆吃萊豬會傷害後代子孫、會絕種？簡直是現代版的「曾參殺人事件」；他舉出吃萊劑飼料的美牛死亡率增加九成的報告？其實早已被萊劑製造商澄清該報告試驗設計錯誤。另外以跟人類基因相差甚遠的果蠅和斑馬魚遭受萊劑會造成危害，就直接斷言同樣會傷害人體基因？他還說人體試驗只有六位，數據太少，當吃5mg根本沒事（相當於一次吃下含10ppb萊牛或萊豬五百公斤）；但他從不提萊劑製造商早有一套完整動物安全性評估實驗，所以CODEX才有辦法依據JECFA評估出來的人類每日可接受攝取量（ADI）一微克/公斤體重/每天（天天吃，吃一輩子也沒事的劑量），訂出萊牛、萊豬的肌肉及其他部位之殘留容許量標準。

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成大研究團隊曾對含萊劑牛、豬肉品進行完整的國人攝食風險評估，結論是國人即使天天吃萊豬或萊牛，其風險性仍是極低；所以不管萊牛或萊豬，只要合乎規範的，基本上都沒有安全疑慮。至於他誇張說萊劑會造成自閉症、躁鬱症？危害性大於安非他命二五○倍？其微粒造成空氣汙染黏附肺葉？扯東扯西、無限上綱，真的無法加以置評。人類攝食萊劑的真實數據為美國三．三億多人口已經吃了台灣三倍萊劑的萊牛（老美牛肉攝取量為台灣人的六倍，老美單單自牛肉中攝取到的萊劑就高達台灣人的十八倍！）、五倍萊劑的萊豬（老美豬肉攝取量為台灣人的五至六分之一）長達二十一年，日本一．二五億多、韓國五千萬多人口吃了超過十年，台灣至少也有一千多萬人口吃了萊牛八年，不但從未發生他所提到的各項病症危害，反而台日韓各國都有越來越長壽的趨勢。前幾天行政院前發言人脫口吐出台北冠軍牛肉麵也使用萊牛的失言，不僅因此丟了官，還被以違反食安法「第四十六條之一散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告，其實最該送辦的應該是這位精神科蘇醫師才對吧！？

美日韓加上台灣，起碼有成千上萬的醫師及食安相關學者專家，居然只有蘇醫師曉得萊劑那麼毒，會造成那麼多危害？真是匪夷所思！更何況萊劑如果危害如此大，全世界開放萊劑肉品食用的各國食品安全衛生主管機關，難道全都矇著眼睛，一直放任不管嗎？

美國二○一九年出口約二六七萬公噸豬肉，台灣僅進口一萬多公噸，總銷售金額不到新台幣二十億元，市場小得可憐。可是美國一直認為台灣不開放萊豬是「造成貿易協商的政治障礙」、是貿易問題，不是食安問題、「台灣的做法既不符合國際標準、也未遵守美台雙方貿易協定」，美國的重點在於維持貿易公平性，並可藉此要求其他國家開放美國萊豬、萊牛。美國即將再度政黨輪替，但台美雙方國際貿易談判是否開放萊豬的障礙底線還在，若不撤除，老美根本不會跟台灣再坐上談判桌；此刻親中的國民黨政治人物舉黨上下全面杯葛萊豬，決裂美國，難道已對再度執政完全斷念了嗎？

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