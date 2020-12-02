自由開講》萊豬議題 國民黨惡意反對 監督無方

陳啟濃

民主國家反對黨要秉持對國家的忠誠，抱持為民興利、為民除害的念頭，扮演忠實的監督角色。如果用這樣的標準來檢驗國民黨，看待這次的美國「萊豬」議題，不僅是失職，而且是胡鬧。

日前立院朝野衝突中國民黨立委李貴敏拾起一顆豬心作勢丟擲，一群民進黨委員則大聲喝止。（資料照）

反對無理 造反到底

先前就耳聞國民黨地方黨部，遊說養豬戶上台北抗議，養豬戶不僅意興闌珊，還要自費抗議。有一位養豬協會理事長提起，大部分的養豬戶都希望政府做好標示，讓市場機制決定消費取向。而且豬肉外銷機會更多，對豬農更是利多。

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當年民進黨反對開放美國萊豬，有二個理由，一是因為當時台灣還是口蹄疫的疫區，台灣豬無法外銷，二是因為當時美國沒有安全劑量檢驗的標準。現在台灣已經解除口蹄疫疫區，而且美國有進行藥量的管控，台灣豬可以出口，美豬也相對比較安全。國民黨老是拿當年來類比，其實是亂比一通，居心叵測。

漠視專業 挑動紛爭

李遠哲是諾貝爾化學獎得主，他都敢說美國豬含瘦肉精，只要在標準以下，吃了對身體健康影響不大。這樣專家的意見，卻受到國民黨譏諷成是「信用毀了」。

化學專家對用藥最有研究，既然提出只要在一定標準以下，對身體健康不會有影響，就是負責任的話。

就好像現在許多農作物，只能做到「無毒」，不敢大言「有機」，因為大部分的農作物，不管是畜牧業的「雞鴨牛豬肉」，或是「蔬菜水果」，幾乎都難免要用藥，牲畜要打預防針，植物要灑農藥，難道敢言完全都沒有藥物殘留。都會有只是都在安全值內，這樣的情況大家應該都能接受。

即使目前國人很喜歡消費的飲料店，飲品裡面多少都會有添加物，甚至超市所有加工食品，都要添加適量防腐劑。這些添加物，認真說來都是化學藥劑，只不過只要食用不超量，人體都有新陳代謝的機制，可以排出體外，不會影響健康。

動機惡劣 無益人民

既然養豬戶大都不反對，而且豬隻相對有利外銷，而且做好標示，人民可繼續自由購買國產豬，國民黨還反對甚麼？說穿了國民黨就是「魚死網破」的心態，自己失去政權，也不甘眼睜睜看著民進黨的施政深得民心，意欲藉「萊豬」議題，動搖人民對政府的信任。進一步影響台美關係，讓美國政府失去更進一步協助台灣發展經濟，以及促進國防安全的有利條件。

（教育人員）

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