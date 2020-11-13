自由開講》抬豬作秀貽誤立法時機 國民黨又變「亂黨」了？

許靖

國民黨第九度佔領立院議場杯葛議事進行，從九月底開始，例行性院會議事持續空轉至今已超過兩個月，程序委員會排定的數百件法律案件提案，院會迄今仍然無法將許多重要議題交付委員會審查處理，立院最重要的審議法案功能被國民黨剝奪，更嚴重貽誤諸多重要政策的推動時機。

立法院國民黨團今第9度杯葛行政院長蘇貞昌進行施政報告。（資料照）

例如，針對中國抽砂船非法進入台灣海域盜採土石，光是海巡艦艇驅離次數就已達近4千艘次，中國抽砂船如同白蟻般蠶食海洋國土，對此行政院立場已硬起來宣示要「船拍賣、人法辦」，採取對相關船隻違法越界盜採海砂依法嚴辦。

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由於台灣是法治國家，執行公務必須依法行政，若政府對中國盜採海砂也需要相應的法律配套，政府為賦予執法人員對非法海砂船執法更有效嚇阻工具，同時解決沒收船舶或設備的保管問題，已提案「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條及「土石採取法」第36條修正案進入國會，刻正等待國會實質審議。

「中國海砂船條款」若能順利三讀通過，將促使政府能夠合法嚴辦非法行為，促使在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰（提高到1年以上、7年以下，得併科8千萬元以下罰金），並增訂供犯罪用之船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視需要加以拍賣或變賣，或專案報准妥速處置没收物之規定。

此外，引述報導指稱，香港歌手何韻詩來台，統促黨成員被控當街潑漆，讓人感覺統促黨藉著「表現給對岸看」，有利其壯大在兩岸間的勢力，且這種「政黑結合」成為社會治安不容忽視議題。舉例來說，警界已認定統促黨與竹聯幫密不可分具有「互利共生」特質，對竹聯幫來說，在許多政治抗爭事件上，或為完成特定政治目的，如果政黨要執行某個任務，礙於實務或免觸法，不宜用政黨名號或身分出面時，旗下有一批辦事者會「很好用」。

更過分的是，「政黑結合」也讓統促黨也深入地方，違法經營事業、吸收中輟生暴力犯罪等。報導指出，統促黨也強佔苗栗頭份工廠，經營違法傾倒廢棄物等不法事業，到處吸收中輟生、青少年等，還以「未成年討債、砸店或持有槍械，法律不會判刑、不會被關」話術對方，洗腦成為旗下小弟。

統促黨成為台灣的毒瘤，已經是公開事實，加重反制統戰滲透已成為刻不容緩的課題。諸如特定團體、人民，涉及配合中共統戰工作，試圖分化台灣，民進黨王定宇、趙天麟等立委在這個會期也有提出相關反制措施的「國家安全法」，增訂第2條之3、第5條之3修正法案，明文規定人民不得為大陸地區涉有配合其統戰工作的政治目宣傳行為，違反者將遭受重罰。

這些種種涉及國家安全的重要課題，需要立法院發揮正常審議功能，可惜的是，國民黨立委諸公選擇抬豬到議場，佔領議場不讓行政院官員接受質詢，也不讓委員能正面質詢蘇貞昌院長，讓議場徹底淪為國民黨作秀場。目前來看，國民黨拖延議案審查時程，程序委員會積案就越多，對於重要課題的制定政策審查就越拖越久。

在野黨擺爛不讓國會正常進行，政府政策無法推動，國民黨立委賴士葆說，若蘇貞昌不對開放萊豬道歉，立法院法定會期將在12月底結束，國民黨就會杯葛到12月底。國民黨夠了嗎？讓人想起多年前的電視廣告的台詞：「誰在杯葛台灣的未來？再怎麼野蠻的『亂黨』也不能擋住人民的幸福！」把廣告台詞放在今天來看，彷彿也有同樣的既視感，國民黨亂黨本性依舊沒有褪色。

（政治評論家）

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