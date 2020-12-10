自由開講》國民黨對台灣的新論述？

陳慶坤

民進黨批評國民黨表面支持「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），卻在國會凍結CPTPP推案預算1500萬；另有媒體昨引述匿名「涉外人士」評論，批評國民黨「拖垮台灣、與台灣為敵」。國民黨主席也是立委的江啟臣為此在外委會痛批外交部，要求外交部「查出誰是『涉外人士』！攻擊立法委員，無恥！」

國民黨主席江啟臣會這樣氣噗噗，不就是因為國民黨被打中七寸要害嗎？「拖垮台灣、與台灣為敵」正是國民黨現在的策略，不要說匿名「涉外人士」評論，即使台灣人為台灣仗義執言，不也是天經地義嗎？鐵錚錚的事實，國民黨還怕人家罵？

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國民黨主席、立委江啟臣不滿被涉外人士匿名批評「與台灣為敵」，在立院外委會暴怒批評外交部。（資料照）

國民黨今年九月舉行的全代會，定調的兩岸政策新主張為「立足憲法，前瞻兩岸」。其目的說穿了，就是以「和平」為幌子，讓共產黨理解進而認同國民黨的新主張是「兩岸終必統一」的陽謀；因為與此同時，中國外交部長王毅在美國演說時就提到，希望蔡英文「能夠遵守他們自己的憲法，台灣與大陸同屬於中國」，這不就是隔海唱和嗎？

中國國民黨既不認同立足台灣，與台灣人一起對抗共產中國的威脅，甚至對兩蔣「反共、拒共」的理念也徹底翻盤，那麼國民黨在台灣還剩下什麼價值？

因此，離間目前炙手可熱的台灣與美國反共聯盟關係，「反美豬進口」就成為國民黨無所不用其極的「焦土戰略」。否則擔心美豬含有萊克多巴胺，長期食用是否危害健康，要釐清真相，不是就應放諸科學實證來討論嗎？國民黨黨團宛若紅衛兵，把立法院當作批鬥大會會場，其行徑之囂張才是真正「無恥行為」（brazen acts）！再說國民黨執政時開放進口含萊劑美牛，台灣人吃了八年，越吃越多，也沒有出任何事情，又如何自圓其說？

外交是內政的延續，國家安全的攻防戰，在此氛圍下，謝長廷返台是否討論開放日本食品，蘇貞昌迫不及待的表示「沒討論也沒碰面」，就不難看出面對國民黨紅衛兵似的杯葛、叫囂的心理恐懼！破壞台灣與美日的關係，是國共兩黨最喜歡看到的結果。民進黨的政策不是不能質疑與監督，只是與中國共產黨「一搭一唱、裡應外合」的黨，能叫做稱職的在野黨？是國民黨居心叵測，沒有善盡在野黨監督政府的責任所在。

不過，國民黨這對種策略似乎很得意，看似造成民進黨民調直直落，自鳴得意之餘，似乎自以為快把民進黨搞垮了？看來2021年的黨主席，2022年大選「桌頂拈柑」（台語）開「紅盤」，由藍轉紅「拖垮台灣」指日可待。殊不知「人在做，天在看」！台灣人也已不是昔日的吳下阿蒙了！

（哲學博士、大學助理教授）

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