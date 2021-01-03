自由開講》2021的覺醒：台灣需要忠誠的反對黨！

陳啟濃

日本台灣交流協會代表泉裕泰今年元旦在FB貼文說，今年是他來到台灣就職的第一年，見證台灣的民主，表達對台灣防疫的肯定與感激，特別表達「全世界會記住2020的台灣」。

日本台灣交流協會代表泉裕泰今在臉書貼文祝賀新年。（取自日本台灣交流協會臉書）

日台交流協會代表的真情表露的敘述，絕非是一般外交巧言令色的辭令。正因為日本人吹毛求疵的民族性，得到這樣的肯定，更是證明了台灣的政府團隊，帶領國家的能力，絕對不亞於日本政府。而蔡英文總統進入全球最有領導能力的人選中，證明台灣有優秀的政府帶領人民，創造台灣的世界驕傲。

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然而對照外國媒體與政府對台灣的肯定，反對黨卻是大加數落，親共媒體更是落井下石，把台灣的政府講得一無是處，搭配親共的亞洲周刊，把蔡英文描繪成專制武斷的人物。

對政府團隊這樣的外熱內冷的褒貶，國人同胞要省思的，是要醒悟到不要讓台灣落入「中國宮廷」內鬥的模式中，更要警覺到台灣的民主處在脆弱的危機中。這危機是來自中共的以利益謀求合作對象，更是來自那股反民主保守勢力的反撲。

「處處唱衰」「事事找碴」這樣的政黨不僅不倒台灣不會好，而且還會讓台灣走向共黨，進入中華帝國，葬送台灣的光明榮景。圖為國民黨去年九月初在國父紀念館召開第20屆第4次全國代表大會黨主席江啟臣在大會開始前帶領全體黨員向國父遺像鞠躬致意。（中央社）

台灣的民主制度深化，人民的民主素養頗高，反倒是一些保守的政黨，無法跟上人民的腳步。民主靠選舉決定政府由誰來帶領，民主是用制度來維繫整個國家的運作。民主更需要有忠誠的反對黨，不容有吃裡扒外的「禍起蕭牆」派。

見諸來自中國的政黨在台灣的保守與復辟作風，傳承中國帝制遺毒，表面上是政黨實質上還是想要專制，「兩蔣時代」雖然已經成為過往，兩蔣的作風、文化與風氣，卻還深刻印記在他們的政黨同志後輩中。

台灣靠的是民主成長，卻也遭受假民主的政黨禍害，台灣人要真正出頭天，一定要有忠誠的反對黨，這樣的反對黨要忠於民主、忠於台灣、更要忠於人民。「處處唱衰」「事事找碴」這樣的政黨不僅不倒台灣不會好，而且還會讓台灣走向共黨，進入中華帝國，葬送台灣的光明榮景。進入2021，台灣人一定要有這樣的覺醒！

（曾任國中校長）

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