自由開講》馬英九與吳斯懷有臉見其祖先嗎？

鄧鴻源

近期不斷派中共軍機猖狂擾台，外界也頻頻猜測中國和台灣究竟會不會開戰，引發國人不安。

中國對台灣一再挑釁，前總統馬英九非但沒有對中共提出嚴厲譴責，反而一再抨擊小英政策錯誤，不願意接受中共所謂的「一個中國」與「九二共識」，可能導致台灣千萬人頭落地，而美國航母老舊，美軍不會來，因台灣不是其核心利益，一再恐嚇台灣民眾，打擊軍民士氣，真是窩囊廢，小孬孬。

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馬某人還說，美國來台訪問的官員階級越高，台灣越危險，一副酸葡萄見不得蔡政府外交遠比他好的模樣，真是令人不齒。若是如此，以前美國總統艾森豪與副總統尼克森都曾來台訪問，為何台灣沒有危險？如此小孬孬前總統，真是「下世下症」，難怪已有很多民眾呼籲政府取消他的卸任總統禮遇。

前總統馬英九。（資料照）

馬某是否記得其祖先-馬援的英勇？東漢將軍馬援為劉秀統一天下立下了赫赫戰功。天下統一後，馬援雖已年邁，但仍請纓東征西討，西破羌人，南征交趾，官至伏波將軍，被人尊稱為「馬伏波」。其老當益壯、馬革裹屍的氣概甚得後人的崇敬。孫文在給蔡鍔的輓聯中寫道：「平生慷慨班都護，萬裡間關馬伏波」。如今，馬某一連串孬種的言行，是否讓其祖先丟臉？

國民黨立委吳斯懷質疑蔡總統挑釁中國，若中共發動戰爭，我們真的準備好了嗎？吳某還說，我們畢竟是弱者，這是很現實的問題，如果小英說 「你要來就來吧 」，這種味道是不對的。吳某是否記得其祖先南宋抗金名將吳玠的英勇？

南宋中興四將，岳飛、韓世忠、張俊和劉光世，吳玠之名並未列在中興四將之內，但是論戰功，吳玠是遠超過韓世忠、劉光世和張俊的，而與岳飛在伯仲之間。基本上，當年宋金交戰是兩大戰場，即關陝與中原，中原是岳飛表演的舞台，關陝就是吳氏兄弟表演的舞台。

吳玠這個人，無論是在宋朝歷史上，在中國古代戰爭史上，或是中國古代名將史上，都是應該值得大書特書一筆的。1134年（紹興四年），金兀朮率領10萬人馬，分兵三路進犯，攻破和尚原，轉趨仙人關。吳玠兄弟率軍轉守仙人關，金軍始終不能破入。翌日，吳玠趁金軍疲憊，率諸將反擊，猝然殺入金營，金陣大亂，開始潰退。吳玠又乘勝督軍奮擊，同時暗遣王浚斷敵歸路，遂大敗金軍，讓金兵不敢再犯。1139年（紹興九年），即岳飛死前三年，皇帝以吳玠功高，授開府儀同三司，晉升為四川宣撫使。不久病重，卒於仙入關，年僅47歲，可謂「生而為英，死而為靈」。

面對中國的文攻武嚇，台灣應效法斯巴達人。公元前480年（孔子死前一年）的「溫泉關戰役」是波斯與希臘戰爭中的一次著名戰役，具有極高的歷史意義和軍事意義。希臘的斯巴達國王列奧尼達一世，率領三百名斯巴達精銳戰士於溫泉關（Thermopylae）抵抗波斯大軍壓境，成功拖延波斯軍隊進攻，爭取寶貴時間，為之後希臘的勝利立下大功，但因寡不敵眾，三百名斯巴達戰士全部壯烈成仁，無人投降。

如果只是那些國民黨買辦或韓粉示弱，猶情有可言，問題是你吳某是軍人，還當到將軍，居然講這種話，是否笑死人？要知，以色列女兵面對周圍敵人，可說天不怕地不怕，還對敵人說：「有種放馬過來」。為何一向以「偉大」黃埔軍人自豪的吳某人，如今卻是如此孬種？不知可有合理的解釋？

年初不幸殉職的沈一鳴將軍，生前曾表示：「面對敵人的挑釁，台灣不懼戰，會戰到一兵一卒」，吳斯懷卻表示：「我們真的準備好了嗎？我們畢竟是弱者」。同樣是黃埔軍人，武德怎麼差這麼多？獨裁者老蔣若地下有知，是否會氣得火冒三丈、七竅生煙，從棺材裡跳出來將孬種的吳某給斃了？畢竟他生前可是常派突擊隊到對岸去偷襲人家，吳某不知嗎？至於小蔣，則是完全不理不睬人家的統戰，還說要用三民主義統一人家。蔡總統與兩蔣相比，誰才是挑釁人家？黃埔軍校怎麼出了這種敗類？當甚麼軍人與立委？有軍人武德嗎？是否丟光所有黃埔軍人的臉？還有臉領終身俸嗎？當上將軍有立過甚麼戰功嗎？簡直比一個二等兵還不如，更無法與只有中士階級的館長相提並論！

國民黨立法委員吳斯懷。（資料照）

反觀一名迦納裔空軍下士洪澤，國台語都流利，從小在台灣長大，在家人鼓勵下從軍，他說 :「我是正港的台灣囝仔，我和大家一樣都在這裡保護台灣。」今年才21歲的他，希望有朝一日成為戰鬥機飛行員，為守護台灣而努力，這才是好男兒。

與小兵洪澤的膽識相較，前總統馬某與吳某居然一點guts都沒有，日前還頻頻講肖話打擊民心士氣，是否很丟臉？既然馬那麼愛中國，為何家族人都是美國人？是否表裏不一的偽君子？

疾風知勁草，板蕩識忠臣。誰是忠臣，誰是台奸，一目了然。那些國民黨的高官子女們，是否應該向其祖先與小兵洪澤看齊？否則是否很見笑？

（大學教授）

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