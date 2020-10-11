自由開講》總統國慶演說盼朝野合作升溫、國民黨卻仍流於抹黑謾罵

簡煥捷

蔡英文總統在10月10日國慶日演說中發表了從「共同體的台灣」到「世界的台灣」的演講，更在演說結束時強調「要把一個壯大的國家，留給台灣的下一代」，鼓勵台灣人要在變局中勇敢前進，用台灣人堅韌的意志克服挑戰、選擇未來，演講過程相當中肯、務實且正向。

然而，每到國慶日總要來亂的國民黨這次也不例外的出來刷存在感，馬英九先是批評蔡政府在舉行四年來的國慶時都讓中華民國淪為配角；吳敦義謾罵總統府「講了連我的嘴都會髒！」；江啟臣則呼籲民進黨政府正視要中華民國。事實真的是像國民黨說的這樣嗎？

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其實，一直在守護中華民國、守護台灣的一直都是民進黨，從這次雙十演講針對兩岸論述的部分，蔡總統就說得很清楚，她相當有決心要維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。」蔡英文更表示「這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。」上述都在在顯示執政黨想要守護中華民國、守護台灣以及改善兩岸關係的決心。

總統蔡英文於國慶典禮上致詞。（資料照）

反觀國民黨永遠都只會把責任推給民進黨，每次當台灣遭到中共打壓或是斷交的時候，沒聽過國民黨敢批評中共，更從來不見國民黨對中共有任何一聲譴責，且當國際社會都在聲援台灣的時候，也只有國民黨在聲援中國。去年跟邦交國斷交時，國民黨的聲明永遠都是先罵蔡政府，要求蔡總統、外交部長負起政治責任。然而，中共因素對台灣外交關係的打壓國民黨卻永遠視而不見，這到底是何種心態？國民黨這種拍中共馬屁的行為，才是真正讓中華民國淪為配角，現在還敢要求蔡政府要正視中華民國？國民黨根本就是個笑話！

國民黨其他可惡之處在於根本無心進行朝野合作、一心只想政治操作！其實蔡總統上任至今積極展開朝野政黨對話，這次演說也特別強調了「立法院台美關係公決案、六都市長共同抗議全球市長聯盟矮化台灣案」等例子，藉此強調台灣人民對於對外關係以及對內國家安全的議題，雙方的距離正在拉近，更是跨黨派合作、團結表達立場的展現。蔡總統也呼籲，「為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，我們都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰！」展現其邀請國內各個政黨，一起攜手努力的氣度。然而國民黨卻還要在國慶日這天抨擊蔡政府只停留在片面與切割之中，完全顯示其根本無意與執政黨進行合作，請問到底是誰才在分裂台灣、切割台灣？

此外，蔡總統在整體演講裡不斷強調台灣是「堅韌之島」、「世界的模範生」，這些都不斷在提醒台灣人民的「國民自信」。而且不論是在經濟層面上、國際事務上以及台灣主權上，皆能體認出這種自信，甚至比以往的自信更強了，尤其這幾年開始，台灣資本長期外流的趨勢已經徹底翻轉、資本以不斷回流；台灣對於主權與主的原則也絕不會隨時間變質，且仍保有彈性、靈活應變，超前部署，更不隨波逐流的特性，這些台灣人強韌的自信與力量，也皆在在呈現全球變局中。然而，以往國民黨執政時從來沒有提及這些，也根本不在乎如何提升國人的「國民自信」，現在更只會大酸執政黨讓「中華民國淪為配角」，試問若這不是為反而反，什麼才是為反而反？

這是蔡總統連任後第一次的國慶演講，展現出其連任後「國際級領導人」的風範，且不同於過去歷任總統的演講時常落入「單向式的向人民報告」方式、蔡總統的國慶演講更像是一種「和人民對話」的交流演講，與全國國軍對話、與防疫英雄對話、更與全台人民以及國際社會對話，展現出不同於中共當局的「強橫霸道」，反而顯現出「強韌堅定」的特質，願台灣人民能更加團結合作、共度挑戰，尤其只會批評、情緒性的謾罵、不會做事的國民黨，更該好好檢討，學學蔡總總的領導氣度與風範。

（曾任國會助理）

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