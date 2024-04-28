自由開講》享有聲量更該謹言慎行 資源班不該被當作訕笑對象

◎陳啟濃

網紅「七寶媽」在直播節目，跟兒子對話，把資源班學生當作訕笑的對象。這樣公然發表的偏見，除了是不當的教育示範，更傷害了全國投入資源班教育的所有師生。

網紅「林叨囝仔」7寶媽24日直播中訕笑資源班學生惹眾怒，不僅有多位藝人、網紅跳出砲轟，還有多間廠商陸續切割。（翻攝自臉書）

資源班的學生來源有不同的身心特質，台灣的特殊教育十分完善，對於資源班學生的照顧更是無微不至。資源班的教學型態體現了尊重個別差異的精神，建構學生的個別化教學計畫，正是國家重視人權，發展人文精神的指標。

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台灣是非常重視多元文化價值的社會，透過教育的機會，個人可以完成自我實現，學校用心倡導師生尊重不同身心特質的學生，因為人人都有一片天，可以找到成就自己的方式。

其實國際社會以前學生時代是資源班學生的案例頗多，最耀眼大家耳熟能想的就是美國的湯姆克魯斯與台灣的蕭敬騰。雖然小時候有學習障礙，但在步入社會後找到自己的潛能，湯姆克魯斯透過矯健的肢體動作與生動的表達能力，成為國際知名的巨星，蕭敬騰以優美獨特的歌聲，成為華人社會的大明星。

享有眾多聲量的網紅，有的甚至是廠商的代言人，應該要對於台灣的多元文化有更多的理解與尊重，因為言行會影響大眾的觀感，造成不良後遺症。特別對於不同特質學生的尊重與鼓勵，可以成為營造社會的友善氛圍很重要的助力。

（教育人員）

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