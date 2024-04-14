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自由廣場》國防部轉型正義教育的兩大重點

2024/04/14 05:30

◎ 阮氏清金

 

行政院長陳建仁指示國防部，一個月內須組織完成籌設外部專家諮詢小組，並啟動後續對相關教職的培訓，同時編寫軍事人員、軍校生的教材與教案。

中華民國的國軍有兩件事尚未落實：一、宣傳可提升國軍自豪感的歷史二、陸軍與政治作戰的主體是在台灣。

目前的軍事史教育著重與日本的戰爭、國共戰爭，但這兩者都無法有效提升陸軍的自豪感，不論面對日本或解放軍，過程皆是節節敗退，若無珍珠港事件及美國參戰，日軍很可能獲勝，現今的軍校生不但聰明，也很容易找出歷史真相，這種故事無法說服他們；至於國共內戰就更甭提了，最後結果是失敗的。

但這並非要軍校取消這個領域的教育，戰史不論輸贏都應教育，也取消不了，欲尋覓更有利於國軍英勇事蹟敘述，尤有其必要性，最合適講述的歷史，莫過於二戰同盟國中國戰區總司令部赴越南受降的始末，也就是中華民國陸軍的越南史。

中華民國陸軍歷史上有一段時間，既合法且具正當性地佔領了越南首都，並同時面對來自越南及法國的三方角力，且介入越南內政並管理越南的鐵路交通。這段史實背後，凸顯的是我國陸軍對印太地區的影響力，執行帝國主義式的類殖民行動。

依此論述法則，位於桃園的陸軍司令部，繼承了同盟國中國戰區司令部的法統地位，且陸軍司令部已在台灣這塊國土立足，在歷史上，曾在越南獨立後進行長達一年的軍事佔領與託管，而越南和中華民國之間並無你死我活的主權爭議。

畢竟，國軍當前的使命旨在保護這座島國不被解放軍佔領，而非如七十年前要打贏日軍與解放軍，前者也更符合現在國軍的作戰方針。

政戰長期宣傳的敵我意識，向來在強調「敵人是誰」，卻沒有把「我是誰」給說清楚，但敵我意識的關鍵是自我民族主體的鞏固，軍事史牽涉國軍的民族軸心，民族自信建立是對外擴張的，韓國明知越戰是他們的軍事汙點，卻強化韓國參戰的宣傳，日本把以前對外拓殖的思維，轉換成自己的文化、經濟影響力，政戰也應著墨這段歷史，透過各種方法將它擴大宣傳並普及化。

（作者是越南語大學講師、中華民國陸軍越南史研究者）

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