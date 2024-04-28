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自由廣場》孩子！資源班裡沒有問題兒童

2024/04/28 05:30

◎ 黃彥融

網紅直播與兒對話時出語貶低資源班而引起社會譁然，究竟資源班的存在及功能為何? 孩子若有「問題兒童才要去資源班」講法，家長應如何應對？

筆者在師培中心開設課程「資源教室方案與經營」，資源教室其實等同資源班，在相關法規會以「分散式資源班」或「資源教室」等名詞說明，在學校可能有「潛能班」、「學習中心」或「資源班」等名詞。依《特殊教育法》規定，除了身心障礙學生外，尚有國民教育階段的資賦優異學生亦被安置在資源班。資源班的學生並非有「問題」，而是有「特殊教育需求」。筆者告訴學生「資源教室(班)是指在固定教室、提供評量、直接教學或其他特殊需求的服務，以協助有特殊教育需求學生就讀普通班的一項特殊教育安置方案」，意指透過資源班所給予的教學服務，可讓學生獲得適性教學以利參與學習。

資源班所指的「資源」可分兩方面，一為教學設備、設施和教材資源，如電腦、擴視機及無障礙設施等；另一為人力的資源，如資源教師、專業團隊或社工人員等。顯示資源班提供許多資源，幫助學生獲得適性教學，將有助於實現融合教育的目標。

但孩子的觀點通常來自大人，孩子說出「問題兒童才要去資源班」，大人應該導正。建議以下步驟：

一、聆聽並澄清，可問孩子「你知道什麼是資源班嗎？」、「為什麼你會覺得有問題的同學才要去資源班？」或「資源班都是問題兒童嗎？」，同時向孩子解釋「資源班是提供額外支持和指導的地方，讓學生可以克服困難，更好地學習和成長」，並導正孩子的觀念說「資源班的學生不是有問題，而是有特別的需求」。

二、告訴孩子每個人都有自己的強項和弱項，資源班是為了讓每個人都能在自己的步調下學習和成長。可以告訴孩子「每個人都有自己獨特方式去學習，而資源班是為了幫助每個有需求的人找到屬於自己的成功之路」。

三、許多國家透過反歧視法的規定，禁止歧視言語或行為的出現。法律是道德的最低底線，我國雖沒有此類律法，但不代表歧視言語可以出現。孩子出現歧視的言語時，家長最不該跟著一起嘲笑，而應告知歧視的嚴重性。應尊重每個獨特的個體，友善地面對所有的人。

「融合教育」在我國已推動多年，去年修正的《特殊教育法》即以融合教育作為主軸，顯示促進更為融洽、尊重的教育環境已是國家重要政策。孩子！資源班裡沒有問題兒童！他們不是因為有問題而進到資源班，而是因為他們有特殊教育需求而進到資源班！

（作者是國家教育研究院助理研究員、北市大師資培育及職涯發展中心兼任助理教授、曾任國中特教教師）

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