自由開講》台灣「後疫情時代」的紅色滲透

陳慶坤

維也納人文科學研究員伊凡·克雷斯戴（Ivan Krastev）所著《後疫情時代的關鍵趨勢》（中譯），該書雖然以西方民主國家作為分析舉證，有些情況並不適於解釋台灣社會現象。但「後疫情時代」這一概念，很有深度的剖析世界結構性的變化，是值得台灣警戒的。

該書指出，武漢肺炎病毒（COVID-19）會讓「中國模式」受益；對專制國家的人民來說，這場危機似乎把極權政權合法化了，導致中國人民加強批判美國模式的聲浪；而且目前的情況是武漢肺炎用威權主義的病毒，感染了我們的民主制度。

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對專制國家的人民來說，武漢肺炎這場危機似乎把極權政權合法化了。（路透）

確實，「後疫情時代」，這種起自共產中國武漢肺炎之後的產物，共產黨不但毫無愧對世界所造成的死亡與災難，甚至因為「紅色滲透」的邪惡本質，反而讓中國對世界宰制形成更有利的條件。而且幾乎主宰著人類對民主自由思考「新模式」（New Patterns）；以紅色中國所詮釋的「民主自由」，顛覆著世界民主國家。

若是說貴報社論所稱美國是「紅色滲透重災區」，但「後疫情時代」，真正紅色滲透重災區會落在台灣。因為處在紅色中國距離最近的台灣，這一脆弱的民主自由社會，正遭逢前所未有的難題。若是說過去六十餘年台灣從黨外民主前輩到現在的民進黨，是以對抗國民黨的專制極權，也成功的確立台灣民主自由的體制。但現在的情況應該比起過去更為嚴峻與艱困。

日前針對國防部「潛艦國造」等國防預算，蔡英文總統在民進黨中常會中連日質疑、不滿為何連黨內立委都在委員會審查時「提凍結案」？立委認為，議事處理應尊重委員會內審查，也給在野黨一定空間？11月中旬民進黨立委站出來質疑eID的資安疑慮，同月底中共的大外宣紅媒「華廣網」隨即批判台灣立委們阻擋eID換發，中共的舉動讓人更覺得eID是紅色滲透的重要工具。

是以，「後疫情時代」台灣因寄宿於中華民國荒謬體制而自陷統獨之爭的漩窩，是給予紅色滲透拖垮台灣，「國共聯合」與台灣為敵最好的時機。不論是美豬問題、數位身分證、潛艦國造國防預算等等問題幾乎可以看到這種蛛絲馬跡。若民進黨還停留在早期對抗國民黨威權時代的思考模式，顯然已經跟不上時代，而且有可能讓中共不費一兵一卒赤化台灣！對敵人仁慈，就是對自己殘忍！

該書在〈前言〉亦指出：「在那種難以置信的反烏托邦中，你會覺得某種形式的老大哥在監視著你，困惑在看不見的迷陣裡。」中共的數位極權積極、不斷的向外擴張，用來滲透及顛覆全球的民主國家，武漢病毒的出現是否暗示西方自由民主制度的沒落？這有待時間檢驗，但台灣能坐以待斃嗎？甚至台灣可能維持現狀嗎？

（哲學博士、大學助理教授）

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