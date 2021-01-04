自由開講》論吳斯懷可笑的「亡國七患」！

鄧鴻源

退將吳斯懷在某報發表文章，引用墨子所言：「國之將亡，必有七患」，來形容小英政府的「腐敗」。筆者不才，代小英總統一一回答如下：

1. 國防之患：不修國防，大興宮殿，粉飾太平。

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答：小英怎麼不修國防？畢竟小英已經與美國簽定新式武器添購協議書；小英有「大興宮殿」嗎？還不是沿用日本留下的總督府與舊總統官邸？又是誰在「粉飾太平」？小英已多次主持軍事演習，並告訴弟兄加強戰備以保衛國家安全，反而是有不少「老鼠」正在「咬布袋」吧？如國民黨馬、吳等人不是嗎？

2. 外交之患：大敵當前，外無盟友，孤立無援。

答：「外無盟友」，對嗎？不是還有20幾個？這又是誰造成的？是誰堅持「漢賊不兩立」？現在誰是「漢」？誰又是「賊」？國民黨與退將們應該比誰都清楚吧？目前歐美日許多國家都肯定台灣民主與防疫成就，譴責中國霸道，強烈支持台灣加入國際組織，怎麼說「外無盟友，孤立無援」？

3. 財政之患：分配不公，鋪張浪費，窮盡民用。

答：是誰先造成「分配不公」？就是因為分配不公，所以才需要年金改革，不改革的話，國家就會完蛋；又是誰在「鋪張浪費」？五院體制大而無當，冗員充斥，獨裁者銅像到處是，又是誰蓋這麼一棟全世界最豪華的獨裁者紀念堂，這難道不是鋪張浪費嗎？

4. 內政之患：仕皆漁私，修法禁言，不問國是。

答：貪官汙吏是哪一黨最多？畏罪潛逃國外的貪汙犯與經濟犯都是哪一黨的人馬？小英政府又禁止誰的言論自由？通敵者還能爽領退休金，世上有哪一國家這麼好？小英上任一年多來，已完成多年來國民黨想做又不敢做的年金改革，促進轉型正義法案與索討非法黨產正在進行中，小英也出訪進行外交多次，怎麼說「不問國是」？

5. 國君之患：閉門自大，標榜先進，坐以待斃。

答：小英已制定南向政策，並放眼世界，避免蛋全放在同一籃子裡的風險，且台積電與聯發科等大公司市值越來越高，股市上萬點已經超過兩年，來到一萬四的天高，防疫成就舉世第一，歐美日等大國同聲肯定，美國甚至制定台灣保安法，保障台灣的安全，為以前兩蔣與馬某人時代所未曾有，怎麼說是「

坐以待斃」？

6. 團隊之患：用人不當，小人當道，離心離德。

答：之前用人是有所不當，如某位放水管某真除校長的教育部長，如今用蘇貞昌當行政院長，已獲得高民意支持，駐德代表謝志偉表現可圈可點，黨產會主委與內政部長，也正努力索討國民黨不法黨產與婦聯會財產，其他各部會首長也都很認真辦事，怎麼說「小人當道，離心離德」？

7. 政權之患：民無食用，國無賢能，賞罰失威。

答：許多民眾是很困苦沒錯，這又是誰造成的？為何退休的軍公教月退領得別人上班還多？「賞罰失威」也沒錯，因為通敵賣國者，沒有判重刑，輕判之後出來還能領7成薪水？至於「國無賢能」，則有可議之處，畢竟目前的賴清德院長與文化部長鄭麗君不是賢能之人嗎？

吳斯懷文章最後指出：逐一對照「亡國七患」，現今社會完全印證，希望有志者以史為鑒，庶民何辜，天佑中華，也呼籲若不想引頸就戮，自尋死路，就不要繼續當「自了漢」，一起站出展現實力！

國民黨立委吳斯懷。（資料照）

吳斯懷等退將，毫無軍人武德，媚共求榮，乃黃埔軍人之恥，畢竟哪有一國的退將老是捧中國專制獨裁政府的LP而嘲諷民主政府？對時常挑釁台灣的中共不譴責，反而不時譴責捍衛自己國家主權與尊嚴的蔡政府？試問，有道理嗎？

筆者卻認為，「亡國七患」完全與現今社會不符合，是亂套用剽竊古文，為唱衰台灣而唱衰，有志者應以史為鑒，庶民何幸，再度政黨輪替，天佑台灣！

（大學教授）

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