自由開講》國民黨才是阿富汗的前車之鑑

鄧鴻源

塔利班奪佔阿富汗首都喀布爾，趙少康說，這是台灣的前車之鑑，還說兵臨城下時，蔡政府是戰，還是投降？

中廣董事長趙少康。（資料照）

其實趙某說錯了，應該說，1949年逃亡的國民黨政府，才是阿富汗政府的前車之鑑，因為兩者有太多相同之處：

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一： 都曾經接受大量美援，包含武器和金援，而且都是美國免費贈送，還派兵去協助，如美國空軍飛虎隊協助國民政府。

二： 都有貪官污吏，官員虛報軍人員額，吃空餉，倒賣軍火，中飽私囊。

三： 高官逃走時，都帶走許多「金銀財寶」等有價值的東西，如李宗仁，老蔣與湯恩伯等人。

四： 一旦美國不再援助，政府軍普遍士氣低落，丟盔棄甲，不戰而降或逃跑。

五： 政府軍都曾經幾乎消滅叛軍，最後卻被叛軍大逆轉，且速度極快。

六： 叛軍事先都承諾給民眾一個美麗遠景，但執政後都完全不是那麼一回事。例如，1949底中共建國後，實施三反五反等亂七八糟的改革，死了很多人。塔利班在二十年前執政時也是如此。

反觀蔡政府並非如此，不僅武器要花錢買，且國艦國造，連飛彈與潛艦也盡量國造，此外台灣也沒有外國駐軍協助。試問，美國要怎麼拋棄台灣？

趙某人應該反思老蔣與父執輩，當初為何戰敗，逃難到台灣？當年有多少高官腳踏兩條船，一旦情勢不對，溜之大吉。即使老蔣也是如此，因為他曾計畫逃亡到菲律賓或日本尋求政治庇護，是韓戰救了他。

老蔣的親戚孔宋家族更過份，把國家搞垮了，全家移民到美國當安樂公，不知從美援中A了多少錢，否則怎麼有美國紐約豪宅？為何死後都能葬在美國最貴的墓園？

相信今天的阿富汗，也有些這樣的人將阿富汗搞垮。不過阿富汗至少還實施民主，不只總統民選，有年輕女性當市長，而當時的國府並沒有。

總之，趙某人有臉說別人，為何不自己先照鏡子呢？

（大學教授）

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