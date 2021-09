自由開講》駐美代表處正名是好事，藍營不要再替中國製造恐懼

邱志偉

本月8日,我在立法院舉行「善用國際社會友我力量 全力爭取駐外館處以『台灣』為名」記者會,呼籲外交部應該針對我們非邦交國的駐外館處進行正名,將各種商辦或經文處一律更名為「台灣代表處」。我當時呼籲,應優先針對駐美國、日本代表處正名為:「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。

11日,外媒便報導美國有意讓我國駐美代表處從「台北」正名為「台灣」。然而,消息一出,有藍營人士宣稱此舉恐對台灣有害,針對這些擔憂,本文將提出正名的三點優勢,希望藍營若作為台灣政黨,應為台灣前途發言,為台灣消除疑慮,而非替中國發聲。

請繼續往下閱讀...

日前英國媒體《金融時報》揭露拜登政府考慮讓我駐美代表處更名為「台灣代表處」。圖為我國駐美代表蕭美琴。(駐美國台北經濟文化代表處臉書)

首先,美國代表處正名,修正九四年台灣政策檢討基調

我國在和美國結束邦交關係之後,我們駐美館處名稱更改為:「北美事務協調委員會駐美國辦事處」,不但看不出和台灣關聯,連國家相關名稱都沒有。直到1994年柯林頓總統上台之後,重新針對美國對台政策進行檢討,同意我國駐美代表處更名為:「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,簡稱TECRO)至今。

此刻,若能將駐美代表處從「台北」正名為「台灣」,並將名稱修正為更全面的「台灣代表處」,將是暌違27年後,調整柯林頓政府至今的對台政策,對台美關係是實質成長。

再者,有望帶動台灣的國際名稱修正,提升台灣實質國際地位

台灣在國際組織或活動的名稱,不是叫「中華台北」就是「台北」,這都和台灣早期在國際社會的妥協名稱有關。台灣為了保有奧運出賽資格,簽署洛桑協議時將奧會名稱改為「中華台北」,原先只是純屬奧會,與我參與國際組織無關。

然而,這項更名運作,最後竟發展為我國參與國際組織的「奧會模式」,不論是APEC或是我國參與世界衛生組織、國際民航組織、國際檢察官協會、經濟合作發展組織,甚至是前幾年的航空公司正名,台灣都被更改為中華台北,影響層面相當之大。

因此,此刻由美國代表處正名為台灣代表處,鑒於美國的國際地位,台灣未來在國際組織上的名稱,才有望提出更有說服力的說法,遊說各國協助將台灣的駐外館處或是國際組織名稱予以更正。我們絕不能輕忽每一項更名行動所能帶來的實質效益,也希望美國代表處的正名,成為取代奧會模式的新常態!

最後,美國代表處的正名,提升台灣人對國際的信心

台灣因為長期參與國際社會的經驗不愉快,不但「名不正、言不順」,連參與機會都遭「挑三揀四」,政治性不能參加,與我國切身相關的組織,如衛生醫療教育,也都不能參加。久而久之,台灣人民自然難對國際活動有熱情,更難對國際新聞有期待。

我在國會長期呼籲,國人對國際新聞重視度不夠,本人雖努力深耕國際新聞的評論,但常感國人對此熱情不足,歸根究柢,仍是因為台灣的國際地位長期遭漠視,國人難感受這些資訊有切身相關。但若有更多正面消息,自然就會提升國人的重視度。

例如此次東京奧運,台灣成績優異,國人對奧運重視度也就超乎以往。戴資穎東京奧運羽球女子單打金牌戰高達775萬人收視,其他羽球、體操等收視人口都高達2-300萬人。

國人需要的是信心,唯有我們在國際社會取得更多正面消息,提升國人的國際觀才有望,國人也才會更願意收看國際新聞,媒體獲得正面回饋,才更有動力做出更多產出,如此良性循環,才有正面效果。這部分需要外交部多加費心,本人在國會必定給予最多協助,為國人的國際信心做最大努力。

以上提出駐美代表處正名台灣的三大好處,本人也相當感謝外交部與國安單位,在這項議題上所下的功夫。也希望藍營不要再針對正名議題,發表不利台灣的言論,應該站在台灣角度發言,別再為中國政府製造恐懼。

(立法委員)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法