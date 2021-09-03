自由開講》朱立倫是否書呆子？

鄧鴻源

民進黨執政讓兩岸關係陷入險境，國民黨主席候選人朱立倫昨接受媒體專訪時，強調黨綱內的「連胡五願景」精神，將以此為出發推動兩岸交流互動；他提出要以社會力取代政治力，以六項社會管道讓兩岸交流更密切，維持兩岸和平穩定發展。

國民黨主席候選人朱立倫。（資料照）

朱立倫感慨，兩岸關係其實是國民黨的資產，國民黨最有能力維護兩岸和平，然而曾幾何時，在民進黨的扭曲下，製造兩岸對抗的變成「愛台」，而追求兩岸和平的卻變成「賣台」，「這是哪門子道理？」

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會有這種想法的朱某，簡直是個書呆子！試問，兩岸關係是國民黨的資產嗎？國民黨最有能力維護兩岸和平？

如果國民黨有能力，何必逃到台灣來給台灣人養？中共要的是你們最終完全投降，難道還沒記取歷史教訓嗎？如果朱立倫有能力，他岳父的公司倫飛股價為何淪為3.2元的水餃股？真是笑死人了！

以前兩蔣有追求兩岸和平嗎？一年到頭想要消滅人家，竟然現在說他們是追求兩岸的和平，真是笑死人。其實追求和平的應該是民進黨吧？如果沒有民進黨協助，老兵回的了大陸老家嗎？如今誰在愛台，誰在賣台？還搞不清楚嗎？

試問，國民黨與共產黨和談了幾次？有和平落幕嗎？慘敗到脫褲子跑來台灣，還有臉說自己是「 最有能力維護兩岸和平」？如今國民黨將台灣害慘了，因為台灣已成為國際孤兒。

（大學教授）

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