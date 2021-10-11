自由開講》游錫堃談台灣意識之啟蒙，朱立倫？

朱孟庠

辛亥革命跟台灣實在沒有什麼關係，台灣人卻要每年在十月十日慶祝所謂的「國慶」，不禁讓我想起年輕時的噩夢，因為就讀在總統府旁的市立師專，每年有兩個月的苦日子，魁儡般傻呆地去舉著又重又大的蔣公木牌踢正步。二0二一年時隔四十年才終於聽到國會議長能跳脫中國框架，以台灣觀點闡釋國慶新意，將台灣民主回溯至林獻堂的議會請願運動，將文化啟蒙連結至一九二0年代先賢蔣渭水等人發起的「台灣新文化運動」。「台灣意識」啟蒙於一百年前的台灣新文化運動，揭櫫了「台灣是台灣人的台灣」，當游錫堃院長以「台灣意識」「台灣英烈」來詮釋新義，似見希望之光。

蔡英文總統也提出要留下一個好的國家給年輕人，因此未來需解決歧異，重要議題包括憲改、轉型正義……然可想而知仍是內耗其中舉步維艱。論年紀朱立倫較游錫堃年輕多，論思維卻頑固老化，一個活在上個世紀的政客與台灣民意脫節？

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論年紀朱立倫（中）較游錫堃年輕多，論思維卻頑固老化，一個活在上個世紀的政客與台灣民意脫節？（中央社）

中國四天累績150架次飛機擾台，朱主席不批判也罷，竟沉醉於習近平的賀電「過去一個時期，我兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政策基礎上良性互動。」朱立即回應國共兩黨聯合制獨的宣示，批蔡政府採取「去中、反中政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻。」當中國封殺台灣農產品，朱立倫不向中國抗議，猶與中共合流批蔡政府「抗中喊口號，農民慘被套」。朱毫無台灣意識？

國民黨和共產黨立場一致：害我中華者其遠必誅？掀起罷免獨派國防外交委員會陳柏惟、林昶佐，不就是要向習近平邀功嗎？質詢率百分之百的陳柏惟比質詢率百分之二的顏寬恒？國民黨罷免當然是衝著宰殺台獨來的，拔了兩位捍衛台灣國防的立委，是急著向中共交心？朱立倫沉淪為紅色倫？

面對中正紀念堂轉型議題，朱批「民進黨為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史」「你敢拆除兩蔣銅像，我敢打垮文化台獨」。桃園市觀光揭示牌上所揭示的「一代偉人」四字，三年前才終於拿掉，然台灣人仍每年花錢在兩蔣陵寢，民主之路多艱辛？

對台灣人而言國民黨統治時期是「殖民中的殖民」，日本政府對台灣意識啟蒙導師蔣渭水十分頭痛，最多一次也只是關他一百四十四天，兩蔣時代呢？陳文成只是捐款給美麗島雜誌社即喪命，一九八0年二月二十八日林義雄因美麗島事件在法庭上受審，當天全家遭滅門慘案。今朱立倫所屬之政黨未經轉型正義之審判，猶然囂張欲聯共制獨其反台灣的立場必遭民意淘汰！雙十講話蔡總統既已提出憲改、轉型正義，盼拿出行動不要再被黨國舊勢力絆住。

（李登輝民主協會顧問）

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