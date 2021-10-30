自由開講》中國國民黨「共產黨化」！？

陳慶坤

陳柏惟罷免案取得首勝的國民黨主席朱立倫，意氣風發的表示下一步罷免林昶佐，以威脅的口氣：「不要一開口就『抗中保台、意識形態』，這樣的民代一定會被罷免掉的」。其次，面對年底「4大公投案」，國民黨拍板4大戰術對抗民進黨，不惜提升台灣內部的矛盾與衝突。 顯然朱立倫上任國民黨主席之後，這個黨國對台灣而言，其隱藏的禍患是「共產黨化」。國民黨「打著紅旗反紅旗」；以民主摧毀民主的方式，「焦土作戰」取得全面執政的企圖，已逐漸露出蛛絲馬跡。國、民兩黨的鬥爭已經不是站在所謂「政黨輪替」的民主理想上。

「中國國民黨共產黨化」是一個議題，也是值得思考的問題，更是台灣人需要「驚覺」的現實問題。

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中共建黨之初，為了奪權推翻國民政府，強調「結束國民黨一黨專政」，讚揚美國「兩黨制」民主議會；毛澤東更不止一次在《新華日報》稱讚以美國為首的西方民主模式。然而，中共一向奉行列寧式的暴力革命，哪有可能發展英美式民主體制？歷史證明當時共產黨只有一個目的，就是「統戰」中國國民黨。

「中國國民黨共產黨化」是一個議題，也是值得思考的問題，更是台灣人需要「驚覺」的現實問題。（本報資料照）

《中美爭鋒：誰將左右世界領導權》作者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）提問「第三次世界大戰會在臺灣爆發嗎？」北京與華盛頓之間不斷升高對抗的焦點，距離開戰或許還有很長一段距離。如果中國當局決定發動武攻，必須有贏得這場戰爭的絕對把握，否則將會落入自己設置的陷阱，以及，幾乎肯定會導致政權崩潰的雙重風險。

第三次世界大戰，不要說美國阻止讓它發生，深信連中國共產黨都會怕？然中國解放軍機頻頻擾台；日夜不斷的宣示「台灣是中國的一部分」，文攻武嚇其目的意在「不戰而屈人之兵」。 弔詭的是，「中國國民黨在台灣」已成為中共可以策動、運用的一支認知作戰部隊，是瓦解台灣「反中」第一道防線的武器！這在2015年前主席朱立倫的朱習會以「九二共識」前提下確立「一中原則」；到現在的國民黨主席朱立倫更在國共二黨「賀電」宣示：「兩黨堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為國家謀統一，為民族謀復興。」那麼朱立倫確實是中共統戰台灣的頭號人物，殆無疑義！

是以，被中共因統戰而亡，在台灣又被中共統戰死而復生，「異變」的中國國民黨，正逐步走向「共產黨化」，絕對不是危言聳聽的預測。因為「抗中保台」不是保衛台灣民主自由價值不二法門嗎？台灣內部社會如何團結對抗中共極權主義政權的壓迫，不是要「同島一命」嗎？然而朱立倫卻是「不要一開口就抗中保台、意識形態」，要消滅台灣嗎！？

那麼，昨天國民黨第21屆第1次全國代表大會朱立倫致詞時針對公投案，宣誓「1218場，全台街講」、「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選、民主更向前」。力拚公投案的決心與立場，不就像當年國共內戰，共產黨統戰國民黨的謊言一樣可怕嗎？

「四大公投」哪一項不是在國民黨的操弄下變調政爭的工具！中國國民黨要將台灣帶到什麼地方？不言自明！

（作者為哲學博士、大學助理教授）

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