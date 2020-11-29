自由開講》宛若紅衛兵的中國國民黨紅潮又起

陳慶坤

中國國民黨動不動就說「被抹紅」，好像很委屈？前天（27日）在立院第十二次杯葛蘇貞昌院長施政報告，豬內臟紅色血腥味滿天噴飛，是誰抹紅中國國民黨？

立法院27日舉行院會，藍營立委杯葛後，行政院長蘇貞昌在綠營立委護航下，上台報告並備質詢。國民黨立委則丟豬內臟表達訴求。（資料照）

根據色彩學的原理，紅色不是它是紅色，而是因為它本身具備一種物質，能將其他顏色吸收，反映紅色而被我們的視覺神經感知看到。這確實是顛覆一般人所認知的顏色即顏色本身的道理。以此而言，中國國民黨之所以被抹紅，不是別人將紅色抹上去它就成為紅色，而是它自己質變為紅色的過程所致。

請繼續往下閱讀...

中國國民黨從「反紅色共產中國」的藍色，到現在親共、舔共，它不是變為紫色，而是天蠶變為紅通通的紅色；國民黨雖然有感於支持者的老化，亟欲於吸收年青人使黨國年輕化，卻引來紅衛兵似的黨團把持，使得更加鮮紅！否則台灣人何德何能能將這個極權主義的政黨抹紅？

威權統治權貴集團的餘孽，篡奪了勞工的「秋鬥」，以「反萊豬」搭上線，宛若紅衛兵的批鬥大會，要「行政院長蘇貞昌下台」！紅衛兵頭子黨主席江啟臣喊出要與蔡英文總統針對萊豬議題進行辯論，呼籲蔡總統「不要躲在總統府的象牙塔裡」。林為洲還若紅衛兵似的囂張表示：「本以為執政黨會因秋鬥遊行而謙卑一點」，但種種跡象都顯示執政黨還是一樣傲慢？

然後，蘇內閣中最「紅」的兩名閣員：衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲，國民黨紅衛兵豈容放過。開始攻擊陳時中的防疫政策是「唯陸必堵」、「台商難回」，檢疫能量無法提升，不斷造成「確診輸出」，欲置之於死地不可；陳吉仲也一樣遭到汙衊性的毀滅，抹黑「不捍衛台灣豬農權益，逼迫地方要屈從中央決策。」其目的就是將目前最能挺住台灣的大將抹黑、造謠「中箭落馬」！

親中港媒《大公報》報導，中共當局正訂定一份「台獨頑固分子名單」，中共官媒刻意傳出「台獨頭號戰犯」名單中，蘇貞昌被列為「台獨頑固分子」。國民黨今天的行徑，等於是共產黨紅衛兵的急先鋒，為紅色中國共產黨拔去他們的眼中釘。中國國民黨「不紅」也就令人恍然大悟了！

（大學助理教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法