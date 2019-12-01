台灣回憶探險團》寄生在臺灣靠美援續命的中國國民黨政權

中國國民黨當年親美以抵擋中共，隨著時勢遷移逐步被赤化舔共，現在反過來假中立說「臺灣太親美」企圖說服你應該親共、暗示應該「用下跪來換和平」，這種行為到底該如何看待？

圖為二戰後美方給予大量坦克之相關老照片，出自國家文化資料庫。

台灣回憶探險團

臺灣以中國國民黨為首的親中勢力一再散佈假中立實為親中的言論「臺灣太親美了」「不要當美國的棋子」，對照其因美國勢力才得以長期寄生臺灣的歷史，無疑是一大諷刺。

黨國教育長期灌輸我們：

「要不是我們帶來黃金建設臺灣，你們早就完了！」

「要不是我們守護臺灣，你們早就被中共統治了！」

聽慣這些說法，難道不覺得奇怪，一路被打趴逃竄追殺到無路可逃的殘兵，為什麼逃來臺灣忽然就能抵抗中共了？

擁有正常歷史知識的人都知道，戰後臺灣不幸被中國國民黨政權選為逃亡地而惹上中共捲入戰禍，最後能挺住的關鍵在於臺灣擁有日本時代遺留下來堅實的現代化建設、大量臺灣人從軍、日本軍事顧問團介入、以及最關鍵的美國在韓戰爆發後對佔據關鍵地理位置臺灣的中國國民黨轉為支持。

源源不絕的美援挹注下，對臺海局勢形成關鍵性的影響。即使國民黨宣稱帶來的黃金數量全是真的（實際上光拿去付殘兵軍餉都不夠），比起美援（1950年後就達40億美金以上之譜）根本是九牛一毛，更不用說當時帶來的大量物資、軍備、投資各種大型建設及大量先進技術投入。林炳炎《保衛大臺灣的美援》一書，每個人都應該看看以了解這段被掩蓋已久的歷史。

於是護航者又宣稱這些美援是給「蔣介石及國民黨的」，若他們沒來，臺灣一毛都拿不到。雖然說歷史無法重演，但稍有常識的人都應該了解，美國當時在全球各地砸下大量美援，為的是築起防堵共產勢力擴張的城牆。

美援是為了防堵共產黨？還是為了養肥國民黨？相信稍微正常的人都能理解原因是什麼。甚至若不是風評甚差的蔣介石政權寄生於此，臺灣也許可得到更多更直接的支援，原因可以參考「西螺大橋美援錢直接進工程處，跳過國民黨」一文。更不用說臺灣地理位置的關鍵性，如果當年蔣介石選擇逃亡海南島，那美國還會理你嗎？

提這些並不是要去計較誰貢獻多誰貢獻少，而是我們都該持平去理解臺灣真正走過的歷史。而中國國民黨當年親美以抵擋中共，隨著時勢遷移逐步被赤化舔共，現在反過來假中立說「臺灣太親美」企圖說服你應該親共、暗示應該「用下跪來換和平」（如果有用你們當年為什麼不跪？），這種行為到底該如何看待？臺灣又該如何抵禦中國無所不用其極的滲透入侵威脅？更多人願意去想清楚這些問題，你我的未來才有保障。

文經授權轉載自台灣回憶探險團 寄生在臺灣靠美援續命的中國國民黨政權

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