台灣回憶探險團》中國國民黨於選舉作票引發中壢事件！

在中壢事件中我們不但可以看到中國統治者對民主選舉的態度是什麼，舞弊被發現引起暴動不但動用槍械射殺群眾、更派軍警特務偽裝成抗議民眾前往縱火，醜化抗議者兼製造鎮壓藉口，而就算你選舉選贏了，最後還是逃不了整肅。

1977.11.19 中國國民黨於選舉作票引發中壢事件

1977年臺灣地方選舉，中國國民黨在桃園推出歐憲瑜參選，許信良在未獲提名下自行參選。在選舉投票中爆發多起作票事件，警方不但掩護被抓到的作票者還反而逮捕舉證民眾引起公憤，民眾群情激憤下包圍中壢分局。警方護送作票者翻牆逃逸，之後竟對民眾開槍導致大學生江文國及青年張治平中彈死亡，隨後分局遭到疑為警總人員喬裝的抗議民眾縱火。

1977年11月19日，因在選舉投票中爆發多起作票事件，警方不但掩護被抓到的作票者還反而逮捕舉證民眾引起公憤，民眾群情激憤下包圍中壢分局。（維基共享）

事後重新開票，許信良以22萬票對13萬票當選。兩年後許信良以縣長身分公開加入示威遊行活動遭罷免，並在赴美時遭政府拒絕入境，之後展開海外流亡之旅。

2014年《新新聞》訪問一位自稱當時奉警備總部命令派員對派出所、消防局縱火的人員，並提到執行將數以萬計雲林、嘉義人頭「團體遷移」至桃園由兵代為投票的往事，詳細內容可見下列連結：「中壢事件的火，是我帶兵去放的」。

近來香港反送中事件延燒，各界開始注意到臺灣也是在外來中國政權統治下一路走來，早有類似案例情境可供借鏡，某種程度也暗示了未來會發生什麼。在中壢事件中我們不但可以看到中國統治者對民主選舉的態度是什麼，舞弊被發現引起暴動不但動用槍械射殺群眾、更派軍警特務偽裝成抗議民眾前往縱火，醜化抗議者兼製造鎮壓藉口，而就算你選舉選贏了，最後還是逃不了整肅。

近來香港反送中事件延燒，各界開始注意到臺灣也是在外來中國政權統治下一路走來，早有類似案例情境可供借鏡，某種程度也暗示了未來會發生什麼。（路透社）

臺灣到今天還能享有一絲自由空氣與選擇的權利，背後是長達數十年無數人無數次的犧牲與抗爭，這些黨國親中勢力不希望你想起的記憶，卻是讓人們了解民主自由的可貴、也是保障你我未來的關鍵。一起在家中、學校、宿舍把臺灣獨曆掛起來，每天讓更多人多一點機會知道，這個島嶼曾經發生的事。

文經授權轉載自台灣回憶探險團 1977.11.19 中國國民黨於選舉作票引發中壢事件

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