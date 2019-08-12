台灣回憶探險團》8/12 歌謠作詞家葉俊麟紀念日

葉俊麟的作品，最令人感動的除了描寫當時社會現狀寫照，也融入臺灣各地人文景色的描寫，簡單來說就是「感受到百分之百的臺灣」。

台灣回憶探險團

葉俊麟先生，1921年（大正10）出生於基隆，自幼喜歡吟唱歌謠。約20歲時於三井物產工作，結識音樂家淺口一夫，跟其學習音樂。之後經歷了戰爭，戰後政權更迭，經濟崩盤困頓，直到1950年代尾聲與洪一峰相識合作，歌詞創作之路終於開始綻放異彩。

葉俊麟先生一生創作的歌詞高達八千多首，除洪一峰外，也催生了許多知名歌手如文夏、陳芬蘭、紀露霞、劉福助、郭金發、葉啟田……等人的經典暢銷名曲。

1998年8月12日，葉俊麟先生因病辭世，逝世前依然堅持完成臺灣各地風景名勝創作系列歌謠。

小編聽葉俊麟的作品，最令人感動的除了描寫當時社會現狀寫照，也融入臺灣各地人文景色的描寫，簡單來說就是「感受到百分之百的臺灣」。

反觀在中華民國政權統治幾十年後，新一代的詞曲作家，作品中臺灣元素又佔了多少成分？在長期去臺灣化的統治下，什麼東西從我們身邊和心裡消失了，取而代之的又是什麼？

葉俊麟（1987-08）。[曲名:夏天的野柳]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5b/83/17.html（2019/08/12瀏覽）。

曲名：夏天的野柳

作詞：葉俊麟 作曲：葉俊麟

一欉一欉波浪花 相爭顯嬌媚

快樂青春期

也來也來 祝福你我

夏天的野柳 夏天的野柳

欣賞著奇岩怪石 歡樂歌聲響對天 響對天

小姐少爺笑聲甜 也有公婆牽孫兒

增加高貴女王頭石 動人心歡喜

一崁一崁彎石梯 花影紅藍青

初戀好情義

也來也來 造成你我

夏天的野柳 夏天的野柳

欣賞著奇岩怪石 讚美聲音響四邊 響四邊

紅男綠女滿滿是 也有異國的情侶

水花點滴仙履鞋石 幽雅好香味

葉俊麟影音：

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 8/12 歌謠作詞家葉俊麟紀念日

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