台灣回憶探險團》1895.6.17，日本在臺北舉行始政式，開啟日本時代

1895年6月17日，首任總督樺山資紀於原清巡撫衙門（圖左上）舉辦盛大的「始政記念祝典」，臺灣自此邁入日本時代。

台灣回憶探險團

1895年4月日清簽訂馬關條約割讓臺灣澎湖，5月底日本近衛師團登陸澳底，6月7日和平進入臺北城。

到了6月17日，首任總督樺山資紀於原清巡撫衙門（圖左上）舉辦盛大的「始政記念祝典」，臺灣自此邁入日本時代。日治下每年的6月17日，臺灣都會舉辦始政紀念活動（圖右：1917（大正7）年的始政紀念章）。

圖為原清巡撫衙門（圖左上）、（圖右：1917（大正7）年的始政紀念章）及（左下圖，今中山堂）。

臺灣在日本治理下於20~30年間快速近代化，由蠻荒瘴癘之地搖身一變成為舉世驚艷的進步典範，但臺灣各族群也面臨了文化、制度、階級等等劇變的衝擊，在日治中後期甚至捲入軍國主義狂潮與戰爭漩渦之中，各地遭受盟軍瘋狂空襲。二戰結束時，臺灣的建設與住民素養已與對岸有極大落差，遭相對落後的中華民國政權接管，無可避免的悲劇一幕又一幕的上演。

而巧合的是，幾個政權更迭的儀式：臺灣民主國獨立、日本「始政記念祝典」、二戰後盟軍（由中華民國代表）在臺的受降儀式，都在幾乎同一地點舉行，前二者在原清巡撫衙門，該區域後來建設了臺北公會堂（左下圖，今中山堂），也成為二戰後降伏儀式地點。

若有一天臺灣終於要建立真正屬於自己的國家，不妨就考慮在這裡舉行典禮吧！（當然，建築要先改個和我們有關的名字）

歷史時序：

4月17日，日清馬關條約（日淸媾和條約）簽訂

5月29日，前來接收臺灣的日軍近衛師團於澳底（今新北三貂角）登陸

6月2日，日清雙方於基隆外海的橫濱艦上完成臺灣交接

6月3日，日軍迅速攻下基隆幾處據點

6月5日，臺灣民主國總統唐景崧棄職逃亡，並於6月6日喬裝離臺。

6月6日，臺北仕紳共推辜顯榮等人前往交涉迎日軍進臺北城

6月7日，日軍和平進入臺北城

6月17日，日本在臺首任總督樺山資紀於臺北舉辦始政式，日治時期宣告展開

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1895.6.17，日本在臺北舉行始政式，開啟日本時代

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