台灣回憶探險團》臺灣意識啟蒙先驅蔣渭水逝世

蔣渭水逝世甚早，但同一時期較認同中華民國的代表臺籍人物，如林獻堂、林茂生等人，二戰後才得以見識中華民國政權真面目，林獻堂避走日本，林茂生及其他數不盡的人則在二二八事件遭中華民國政權計劃性剷除臺籍菁英人間蒸發。

台灣回憶探險團

蔣渭水為日本時代民族運動的先驅者，在日本統治下，爭取臺人政治空間、權益與尋找出路。1920年代參與臺灣議會設置請願運動、組織新臺灣聯盟、發表著名之「同胞須團結，團結真有力」口號，曾因治警事件遭日本政府逮捕入獄數月，積極參與並推動政治社會運動。1931年8月5日因病辭世，逝世後舉辦「臺灣空前的葬式」。

由於蔣渭水偏向中華民國之立場，戰後備受中華民國政權推崇，甚至還曾發行紀念幣。但客觀看待當時爭取臺人權益之社會運動人士主張，可視為臺灣人自主意識啟蒙的各種嘗試。

蔣渭水逝世甚早，但同一時期較認同中華民國的代表臺籍人物，如林獻堂、林茂生等人，二戰後才得以見識中華民國政權真面目，林獻堂避走日本，林茂生及其他數不盡的人則在二二八事件遭中華民國政權計劃性剷除臺籍菁英人間蒸發。

也許有些人會以這樣的結局批判前人主張，但請不要忘記，他們都在為臺灣人的出路做出努力，我們更應珍惜前輩付出血淚換來的寶貴教訓。

圖：1928臺灣工友總聯盟代表歡迎會 （作者提供）

另，有心人常將蔣渭水稱為「臺灣的孫中山」，其實心裡已經認為臺灣矮人一截了，不然為何不說孫文是「中國的蔣渭水」？ 了解歷史的臺灣人應該也不會同意，把爭取臺人權益的前輩拿去類比公私領域皆頗具爭議的中國歷史人物。

蔣渭水，就是「臺灣的蔣渭水」。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1931.8.5 臺灣意識啟蒙先驅蔣渭水逝世

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法