台灣回憶探險團》1946.7.17 中華民國政權規定自下學年起教學須一律用國語

台灣回憶探險團

你知道二戰結束後，臺灣幾乎沒有人會講「中華民國國語」嗎？



1946年7月17日，時值中華民國政權代盟軍軍事代管臺灣半年多，其所規定的「國語」在臺灣幾乎無人使用，行政長官公署規定自下學年起教學須一律用國語，悄悄揭開了臺灣多元語言大滅絕的序幕。





幾年後中華民國政權遭人民唾棄趕出國土逃亡來臺，戒嚴極權統治下輔以教育、娛樂的全面控制，要求使用他們的語言就算了，更是用盡如歧視、醜化、處罰等手段禁止臺灣人使用原本的母語，原本繽紛多元的臺灣母語遭到史無前例有效率的徹底扼殺。相信一定年紀的人或多或少還有兒時講母語遭罰站、罰錢、霸凌、歧視的記憶（如圖：引用自電影「狗蛋大兵」）。



幾十年過去，原本無人使用的「中華民國國語」成為單一的語言霸權，習慣現狀的人們渾然不知自己的母語是如何被滅絕，看到不熟悉的語言就反感，認為是浪費時間的無聊事，有形無形的抵制、歧視事件依然層出不窮。



很難想像臺灣曾經歷的語言滅絕？

就想像一下明天起床後，講「國語」要被掛狗牌、罰錢，老師叫全班一起歧視你的滋味。



請不要讓這種不文明的暴力用各種形式在這個島上重演，一起尊重多元母語的推廣。

#歧視退散

延伸閱讀

中華民國來臺前，臺灣講什麼語言？

由網紅的族群歧視言論看臺灣正常化的漫漫長路

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1946.7.17 中華民國政權規定自下學年起教學須一律用國語

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法