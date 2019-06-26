台灣回憶探險團》1895.6.26 劉永福繼任臺灣民主國總統

歷史一再告訴你，要維護自己尊嚴、保障自己生活，只有建立真正屬於自己的國家，好好經營使其能保障這塊土地才是王道。

台灣回憶探險團

1894年清國與日本交戰，史稱甲午戰爭（日清戰爭）。看似強大的清國跌破眾人眼鏡被日本打趴求饒，最後割地賠款，臺灣澎湖讓給日本。臺灣人想繼續當清國人，無計可施下只好弄個臺灣民主國想讓列強介入，最後演變成日軍征臺戰役，日軍一登岸，被臺人推舉為總統的原清國臺灣巡撫唐景崧直接落跑，不死心的臺人續推駐守在臺灣南部的清國南澳鎮總兵劉永福繼任總統，以臺南城為根據地，幾個月後數次和日軍求和不成，在日軍進攻臺南城前夕棄城落跑，常被人酸為「阿婆仔弄港」。

這段歷史雖然多數人或多或少都有聽聞，卻普遍對劉永福存在一些誤解，這裡就整理一些相關小常識問答，相信看完會對這段歷史有多一點認識：

Q.劉永福是自己搶著要當總統的？

A.並不盡然。據《讓臺記》的說法，是生員李清泉在唐景崧落跑後前往鳳山請劉永福出任，並請各縣紳士擁戴。

Q.為什麼臺灣人要推唐景崧、劉永福當總統？

A.唐景崧、劉永福都有清國官員身分，清國戰敗簽約讓臺，這些人本就該依命令回國。臺灣人之所以擁戴清國官員當總統，原因之一是為了表明心向清國，獨立是不得已的選擇。

Q.臺灣民主國的目標為回歸清國，是個不能說的祕密？

A.錯了，在民主國成立前發表的「臺民布告」裡面寫得一清二楚。

Q.劉永福繼任民主國大總統後，積極和日軍作戰？

A.並不算有，戰役多由各地臺人反抗勢力進行，犧牲者大多是臺灣人。

Q.當時臺灣人以竹竿菜刀等原始武力對抗日軍？

A.錯了，當時反抗勢力武力以各式槍械為主。劉永福駐守的臺南城甚至有多管格林機關砲。

Q.劉永福躲在臺南城內擺爛不治理？

A.據城內各式記錄在劉永福逃跑前，城內秩序良好，宣教師也肯定劉永福維持了城內秩序。

Q.劉永福真的扮成老婆婆逃跑「阿婆仔弄港」？

A.據當時日本方面的記載頂多寫易容或剃掉鬍子。

Q.劉永福到安平港直接跳上英國船逃跑？

A.其實是和親信先搭小船跑到海上等待時機，才上英國船。

Q.劉永福對外宣稱自己「了不起，負責」？

A.劉在10月對日方的求和信，表示發生的戰鬥是「臺灣土人因受大清帝國皇帝感召的自發行為」，和他沒有關係，而且他從七月起就把兵往南調回了。

Q.解救臺灣都是劉永福的責任，落跑就是不對。

A.當然可以這樣認為，但人家一開始就可以不幫你。

Q.劉永福逃跑後，協議讓日軍和平進城的臺南仕紳都是臺奸？

A.一臺車平常不保養好，出事要撞山才發現沒裝煞車、連司機都是臨時找來的外人，平常大家不把車子照顧好，出事才來怪人家跳車？歷史一再告訴你，要維護自己尊嚴、保障自己生活，只有建立真正屬於自己的國家，好好經營使其能保障這塊土地才是王道。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1895.6.26 劉永福繼任臺灣民主國總統

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