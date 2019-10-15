台灣回憶探險團》1984.10.15 作家劉宜良在美遭中華民國政權派黑道份子暗殺！

數不盡的神話洗腦下，蔣經國依然是許多人心中的神，威權遺毒依然深植人心難以撼動。民智何時開？永遠是臺灣社會最沈痛的疑問。

台灣回憶探險團

1984年10月15日，已入籍美國的作家劉宜良（筆名江南），疑因著作《蔣經國傳》觸怒當權者，在美國加州遭中華民國政權雇用黑道份子暗殺身亡。

右圖：1984年10月中國時報報導江南命案，左上圖：劉宜良（筆名江南），左下圖：江南著作 蔣經國傳。（台灣回憶探險團）

對於美國公民竟然在境內遭暗殺，美方對此震怒，並迅速掌握槍手及中華民國政權涉案證據。中華民國政權只得進行後續調查兇手及責任歸屬的動作，而蔣經國本人及兒子蔣孝武皆被懷疑為幕後主使者，但此案最終還是與蔣經國、蔣孝武切割，最後做出「本案乃情報局官員獨斷專行所致，非高層授意」的結論，並逮捕情報局長汪希苓、副局長胡儀敏及副處長陳虎門等人。

最後汪希苓被判處無期徒刑，但卻可以「在家坐牢」，六年後結束「監禁」。而在美方壓力下，蔣經國只能放棄讓蔣孝武接班世襲，宣示蔣家後人將不會接班，對之後臺灣的局勢造成巨變。

最後汪希苓被判處無期徒刑，但卻可以「在家坐牢」，六年後結束「監禁」。當時情報局長汪希苓。（資料照）

時至今日，那個可以跨境任意剷除異己、動輒將他人暗殺滅門的白色恐怖時期，依然是許多人心目中「社會一片祥和」最美好的時代。數不盡的神話洗腦下，蔣經國依然是許多人心中的神，威權遺毒依然深植人心難以撼動。民智何時開？永遠是臺灣社會最沈痛的疑問。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1984.10.15 作家劉宜良在美遭國民政府派黑道份子暗殺！

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