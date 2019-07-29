台灣回憶探險團》香港加油！當年國民黨就是這樣對付臺灣人！

你以為這一切都過去了？直到2019年的現在，當年那些在雜誌社前拍手叫好自以為正義的人們，化身成數不盡的「懷舊小飛俠」，懷念那個威權時代的美好。

台灣回憶探險團

香港反送中事件延燒，港警開始實施武力清場。其實這些場面臺灣昔日並不陌生，除了已發生的「黑道對人民動手」以外，接下去會不會開始演「港星慰問受傷員警」、「愛國民眾譴責暴力」「對抗議人士遭逮捕拍手叫好」，甚至會不會直接出動軍隊，等著印證。因為當年中國國民黨就是這樣對付推動民主化的臺灣人。

香港反送中事件延燒，昨日728遊行慘遭港警狂射大量催淚彈，並且疑似使用橡膠子彈、海綿彈等彈種進行武力清場。（美聯社）

香港728示威變都市巷戰，警火力掃射4小時清場，逮49人。（彭博）（彭博）

你可能不知道，1979年12月10日爆發的美麗島事件事發前，雜誌社遭到當權者什麼樣的「警告」。

1979年8月，美麗島雜誌發行造成轟動，銷售量節節升高引起中華民國政權警覺。9月起，當局開始策動黨國份子對雜誌社的創刊酒會鬧場，之後情形愈演愈烈，雜誌社多次被歹徒搗毀。11月29日黃信介在臺北的住宅及高雄的雜誌社同時遭中華民國歹徒以斧頭等武器砸毀，警告意味濃厚，之後又於12月7日持槍砸毀屏東服務處，職員遭砍傷。

雜誌社計畫於12月10日於高雄舉辦世界人權日演講活動，遭到恐嚇要求停辦，但雜誌社不為所動決定如期進行。活動當天各報紙頭版大標竟出現「高雄戒嚴司令部公告：冬令宵禁提早自十日舉行」，中華民國政權出動軍警各式部隊及鎮暴車前往現場「處理」，對活動進行恐嚇及布局。遊行開始後，一如慣例隊伍中出現「來歷不明」之暴力份子製造事端，軍警以催淚彈對民眾展開鎮暴行動，引爆大規模衝突。

事發後幾日，林義雄、黃信介在內的多名相關人士相繼遭到中華民國政權逮捕，多人被判處死刑、無期徒刑，雜誌社遭停刊並查封，雜誌一律查禁。

而威權統治的恐嚇手段並不限於法庭內，就在林義雄被拘禁期間，2月28日當天，被軍警嚴密監視的住家竟遭人闖入對雙胞胎女兒及母親亂刀砍殺，兩人慘死。當然以上所有加害者，至今沒有任何人被抓到。

這一連串喪心病狂的惡行，卻在媒體操作下宣稱警方「打不還手罵不還口」，發動藝人探望受傷員警營造受害者形象。相信官方說詞的人民對於「破壞社會安寧的暴力份子」深惡痛絕，黨外人士遭逮捕甚至還有老師帶學生去雜誌社前叫好。

圖左上：1979.11.29 美麗島雜誌社及黃信介住家遭歹徒搗毀。

圖右上：1979.12.10 美麗島雜誌社舉辦集會，遭鎮暴警察攻擊引發衝突。

圖左下：事發後當局表示「警方打不還手罵不還口」，當紅藝人慰問受傷員警。

圖右下：美麗島事件後黨外人士遭逮捕，老師帶學生去雜誌社前歡呼。

（台灣回憶探險團）

你以為這一切都過去了？直到2019年的現在，當年那些在雜誌社前拍手叫好自以為正義的人們，化身成數不盡的「懷舊小飛俠」，懷念那個威權時代的美好。

可悲的是犧牲了那麼多人終於才走過那個時代的臺灣，現在又有為數不少的歷史文盲想被中國統治再來一次。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 香港加油！當年國民黨就是這樣對付臺灣人！

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