台灣回憶探險團》5.28 臺灣烈士陳智雄紀念日

這些不公不義的事情，在黨國勢力猖獗的時期，根本無法處理。雖然在2016年臺灣人首次在選舉同時取得總統與立法權勝利，卻不代表問題迎刃而解。潛伏在國家機器及社會各處的黨國鷹犬及其支持者，加速與其昔日敵人中共合作以挽回頹勢，更以各種話術規避自己該面對的責任，一方面用盡手段銷毀證據脫產逃避，一方面煽動臺人「轉型正義都沒做」以形成裂解。

台灣回憶探險團

「生是臺灣人，死是臺灣魂」

1963年5月28日，主張臺灣獨立，精通多國語言的陳智雄被中華民國當局下令處決，死前昂然挺立高喊「臺灣獨立萬歲」後遭凌虐殺戮至死。

陳智雄先生槍決前（右）與槍決後（左）。

陳智雄先生出身屏東，日本時代就讀東京外語大學荷蘭語科，精通多國語言，曾為日本派駐印尼外交人員。二戰後陳智雄曾協助印尼脫離荷蘭殖民統治，於印尼被監禁一年後才被釋放，在亞洲殖民地紛紛獨立建國的風潮中投入臺灣獨立運動，並輾轉取得瑞士政治庇護。

1959年擁有瑞士護照的他要入境日本時，竟遭中華民國派員強行介入帶回臺灣監禁，之後在國際壓力下雖曾短暫出獄，最終還是難逃被捕及槍決的命運。據同期獄友描述，槍決當天陳智雄昂然挺立高喊「臺灣獨立萬歲」，行刑者於是用斧頭砍斷其雙足拖行，並以鐵絲刺穿臉頰阻止他發聲，最終死狀甚慘。這類事件，不過是類似案例的冰山一角。

陳智雄的女兒陳雅芳女士自幼對父親多所誤解，直到2013年才取得父親被黨國扣留50年的遺書與相關文件，看完資料才知父親的勇氣、及受到的不人道折磨。陳雅芳也已在2017年病逝。

陳智雄的女兒陳雅芳女士自幼對父親多所誤解，直到2013年才取得父親被黨國扣留50年的遺書與相關文件，看完資料才知父親的勇氣、及受到的不人道折磨。（維基共享）

這些不公不義的事情，在黨國勢力猖獗的時期，根本無法處理。雖然在2016年臺灣人首次在選舉同時取得總統與立法權勝利，卻不代表問題迎刃而解。潛伏在國家機器及社會各處的黨國鷹犬及其支持者，加速與其昔日敵人中共合作以挽回頹勢，更以各種話術規避自己該面對的責任，一方面用盡手段銷毀證據脫產逃避，一方面煽動臺人「轉型正義都沒做」以形成裂解。在中共新型態資訊戰影響下，已不遮掩聯共的黨國勢力更加猖獗，臺灣民主制度已承受巨大風險，黨國鷹犬甚至直接對促轉會翻桌叫囂「滅東廠」。由種種案例來看，任何一個具備理性思考能力者都不難理解，要處理轉型正義，根本無法期待加害者集團自願配合面對，必先削弱其左右政治的影響力才有可能有效進行。

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本文經授權轉載自台灣回憶探險團 5.28 臺灣烈士陳智雄紀念日

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