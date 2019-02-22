台灣回憶探險團》二二八事件小常識重點整理（一）

二二八事件從中國國民黨集權統治時期完全無法談論，一直到臺灣走向民主化紙包不住火，官方開始定調「官逼民反」、「查緝私菸衝突」，其實背後依然避重就輕不敢直指問題核心。

台灣回憶探險團

這幾年「二二八事件」藉著社群網路的興起，得以進行更多的討論，但我們還是時常看到許多似是而非的言論，在此透過一些簡單的重點整理，希望能讓更多人理性的了解這起臺灣歷史上的大事件。

【二二八事件怎麼發生的？】

二二八事件從中國國民黨集權統治時期完全無法談論，一直到臺灣走向民主化紙包不住火，官方開始定調「官逼民反」、「查緝私菸衝突」，其實背後依然避重就輕不敢直指問題核心。簡單來說，「228事件」是二戰結束後中華民國政權代表盟軍來臺進行軍事代管，一連串倒行逆施的作為，使原本對新政權高度期待的臺灣人在一年內從歡欣鼓舞變成全面抓狂，之後演變成全面衝突，遭來中國派兵來臺大屠殺的整個過程，才不是被刻意簡化的「查緝私菸衝突」。

圖：1945年10月25日，各地臺灣人歡天喜地迎接「祖國」到來。（引用自吳金淼相本楊梅影像、局部，客家雲）

【查緝私菸衝突僅是刺破氣球的那根針】

如上所述，查緝私菸衝突，背後是臺灣人對中國政權高度期待卻徹底失望後累積出來的民怨。到底民怨怎麼累積出來的？可看下方延伸閱讀推薦連結。

【二二八事件並非僅是2月28日一天的事】

「228事件」並不是只有1947年2月28日那天的事，而是涵蓋事件爆發後蔣介石派兵來臺3月大屠殺，以及之後長達數個月的清鄉。

位於重慶南路一段的彰銀台北分行是「228事件」首波民眾抗議地點，當時民眾為了抗議國民政府查緝員開槍擊殺無辜民眾，包圍原辰馬商會本町店鋪的台灣省專賣局台北分局，要求國民政府交出凶手，在國民政府消極處理下，民眾進入建物內焚燒公文、搗毀辦公桌，當時的景象就被《紐約時報》攝下，成為「228事件」中最著名的歷史影像。（圖擷自紐時）

【外省人也被殺？】

事件發生後，的確曾發生憤怒的臺灣人開始向中國人報復洩憤的事件。到底多少外省人遭難呢？在事件平定後警備總部調查資料，死亡52人，受傷1364人，失蹤10人。這數字其中也包含被中國軍隊殺死的，近年新出土史料也發現有中國特務組織的「忠義服務隊」刻意對外省人打砸搶燒製造鎮壓事端。

而對外省人施暴的犯人，在當時大多就已被逮捕判刑甚至處決，受害的外省人也大多獲得官方撫卹，和受害的臺灣人連兇手是誰都不知道完全無法相提並論。

228事件當時，軍隊將機槍架於消防車上沿街掃射!（維基共享）

【臺灣人怎麼被殺的？】

衝突爆發後，臺籍士紳依然期待當局願意坐下來談，改善一些不合理作為。行政長官陳儀一方面安撫臺灣人，背後卻急電蔣介石派兵來臺鎮壓。而原本在臺的軍警兵力在增援部隊尚未到達前即已爆發幾波屠殺事件，主要增援部隊3月9日於基隆上岸後，由北往南大屠殺。黨國的特務人員則針對性的逮捕特定人士秘密處決，如林茂生、王育霖、陳炘、阮朝日等數不盡的臺籍菁英人間蒸發。之後長達數個月的「清鄉」，軍隊挨家挨戶進行調查逮捕、處決嫌疑人士。死亡人數難以計算，從數千至數萬都有人主張。

當時台灣省行政長官陳儀向國民政府主席蔣介石請兵的電文，陳儀在電文中表示，「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪，以紓鈞座南顧之憂。」（國史館提供）

蔣介石在3月5日派兵手令回覆陳儀，「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月7日由滬啟運，勿念。中正」（記者陳鈺馥翻攝）

【為什麼幾十年了還談？事情為什麼無法落幕？加害者集團的合理態度該是什麼？】

不要說如此大規模的屠殺事件，即使是一般的兇殺案件，犯案者相關人等，從犯案組織到親友家屬，能做的其實就是表現後悔補償的心意，儘可能彌補受害者。絕無立場去主張別人要原諒、要遺忘，甚至詭辯、叫囂「滅東廠」、翻桌。你能想像納粹黨出來叫猶太人要放下、要包容嗎？捷運屠殺事件的犯案家屬有資格叫受害者要原諒嗎？社會需要的也許不過是一個真誠的反省，讓受害者及家屬心情能平復、社會逐步走出傷痛。

………待續

照片為：立法院司法及法制委員會10日審查促進轉型正義委員會預算，藍委翻桌不讓促轉會代主委楊翠（左二）上台報告。（資料照）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 二二八事件小常識重點整理（一）

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