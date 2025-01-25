自由開講》千里之堤，毀於螻蟻的無差別刪預算

◎ 柳靖

立法院在審查2025年度中央政府總預算案時刪減了939億元歲出預算，涵蓋國防、健康台灣計畫及文化與性平推廣等核心領域，此舉缺乏理性討論與影響評估，引發社會譁然。

立委審預算是為了監督財政，然而立法院在野黨卻試圖以刪減預算來施壓執政黨，忽略國防與公共健康等關鍵項目的重要性，這些刪減行為缺乏遠見，危及國家安全與民眾福祉。（記者王藝菘攝）

預算刪減表面上是為了監督財政，但實際上卻是黨派對立的產物，在野黨試圖以刪減預算來施壓執政黨，卻忽略了國防與公共健康等關鍵項目的重要性，這些刪減行為缺乏遠見，危及國家安全與民眾福祉，顯示出台灣政治文化中短視的決策傾向。

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這次預算刪減讓人聯想到美國2013年的聯邦政府關門事件。當年共和黨為了阻止《平價醫療法案》的實施，拒絕通過包含此計畫的預算案，導致聯邦政府部分機構被迫關閉長達16天，這次危機的直接後果包括超過240億美元的經濟損失，數十萬名聯邦僱員停薪休假，公共服務全面停擺，更讓美國的國際形象嚴重受損，這一事件清楚地展示了將預算作為政治工具的高風險，最終的代價往往由全體國民共同承擔。

類似的情況如今在台灣重現，當國防與公共健康等核心預算遭遇無差別刪減時，將不可避免地對國家穩定與人民生活帶來負面影響。

行政機關應立即採取行動應對此次預算削減危機，強化透明度，公開預算刪減的具體影響，讓民眾了解政策削弱的後果，並主動與在野黨展開溝通，尋求妥協方案。同時，政府應重新分配有限資源，優先保障國防與公共健康等關鍵領域。刪減預算不是政治遊戲，只有理性與責任才能讓台灣走出黨派惡鬥，真正實現國家的永續發展。

（作者為教育工作者）

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