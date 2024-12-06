自由開講》削弱民防、刪減預算：才是引來戰爭！

◎ 史里

當台灣面臨外部威脅和內部挑戰之際，守護和平的關鍵在於強化國防與民防，讓敵人不敢輕舉妄動。然而，藍白聯盟卻在立法院削弱台灣的防衛能力，不僅亂修法，還試圖刪減國防預算，將台灣推向危險的邊緣。

國民黨立委葉元之（右）提案《民防法》修正案，於立法院會順利付委，民進黨立委張雅琳（左）高喊「反對惡修民防法」。（記者陳逸寬攝）

民防是避免戰爭的基石。黑熊學院透過出版書籍、舉辦課程，教導民眾如何在危機中自救互助，培養全民防衛意識。他們的努力讓每一位台灣人成為國家安全的重要一環，構築堅不可摧的防衛網，震懾外來威脅。

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涉外人士指出，立法院國民黨團提出「民防法修正草案」，徹底瓦解民防體系支援軍事勤務，讓國防孤立無援。 圖為黑熊學院進行戶外大型演訓。（資料照）

假保護學生之名 瓦解台灣的整體防禦力量

然而，藍白聯盟卻背道而馳。他們推動《民防法》修正案，試圖將20歲以下年輕人排除在民防體系之外，削弱了校園應變能力與全民防衛基礎。他們聲稱這是為了「保護學生」，但實際上卻是在瓦解台灣的整體防禦力量。

更令人擔憂的是，他們還試圖刪減國防預算。國防預算是維持自主防衛能力的命脈，用於武器現代化、後備部隊訓練和國防自主產業。然而，藍白聯盟的削減行為延後了重要裝備的採購，削弱了軍事能力，也讓國際社會對台灣的防禦決心產生質疑。

真正的和平，不是靠妥協與退讓換來的，而是靠實力與準備贏得的。 包括英國、歐盟、荷蘭、美國與澳洲在內的國際社會，已駁斥中國曲解聯合國2758號決議並支持台灣參與國際事務。然而，如果我們自己削弱防衛能力，無疑是在讓敵人看見破綻，讓盟友失望。

藍白聯盟的行為不是在減少戰爭的可能，而是在製造危機。他們的削弱行動，無異於讓台灣的防禦更加脆弱，為外來威脅敞開大門。這不僅是對國家安全的背叛，更是對全體台灣人民未來的極大不負責。

國防與民防是守護和平的雙重支柱

全體台灣人必須清醒！國防與民防是守護和平的雙重支柱，削弱它們只會讓戰爭更加迫近。全國民眾必須認知捍衛民防，支持國防預算，台灣才有長久的和平與民主！

（作者為台南市市民）

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