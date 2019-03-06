台灣回憶探險團》歷史上的今天：1947.3.6 高雄大屠殺

高雄大屠殺涉案首腦要塞司令彭孟緝及其黨羽，種種違反國際公約的行徑，至今未有一人因此遭受追訴。彭孟緝更是因屠殺有功一路飛黃騰達，領臺灣人血汗錢一生享盡榮華富貴，其後代則委任御用學者為其粉飾，連絲毫反省之意都沒有。

台灣回憶探險團

1947年，228事件爆發後的3月初，此時陳儀向蔣介石求援的援軍尚未前來臺灣，在臺駐軍兵力較多的高雄要塞 ，部隊在市區巡邏並對民眾隨意開槍。

3月6日，主張和平談判的高雄市「二二八事件處理委員會」派出含市長黃仲圖在內的代表前往與要塞司令彭孟緝交涉，希望能約束巡邏隊，讓「二二八事件處理委員會」將改革訴求討論完畢提出，使事件和平落幕。

圖左：高雄大屠殺場景模型，拍攝自高雄歷史博物館。

圖右：涉及種種不義案件的中國國民黨集團對促轉會叫囂翻桌與其支持者在臉書之留言節錄。

結果彭孟緝假裝同意談判，誘騙代表們上壽山交涉離開市區，大家樂觀的期待事情可以和平落幕，結果下場竟然大半被逮捕槍決。「你不要和平嗎？」，可惜數不盡的歷史事件告訴我們，和平始終不是一廂情願能夠求來的。

事情還沒結束，中國軍接著兵分三路，一路迅速前往包圍封鎖市政府，對著裡面齊聚等待談判結果的人們無預警以機槍掃射，場內人士一一哀號倒在血泊中，軍隊隨即進入以刺刀繼續刺殺並搶奪財物。之後甚至將人犯押至車站前凌虐用刑後公開處決，並逼家屬在場觀看。一時屍橫遍野，愛河也遍佈浮屍。

另兩路前往高雄車站、雄中，企圖回擊的雄中學生在火力懸殊下敗退，軍隊開始對車站、地下道內的民眾以機槍掃射、投擲手榴彈，一時血流成河死傷無數。並以迫擊砲、火炮射擊。據彭孟緝本人宣稱，事件中遭屠殺的臺灣人在兩千五百人以上。

高雄大屠殺涉案首腦要塞司令彭孟緝及其黨羽，種種違反國際公約的行徑，至今未有一人因此遭受追訴。彭孟緝更是因屠殺有功一路飛黃騰達，領臺灣人血汗錢一生享盡榮華富貴，其後代則委任御用學者為其粉飾，連絲毫反省之意都沒有。

加害者集團及其支持者對過去種種不義行為毫無悔意的態度，不但不肯承認錯誤反倒叫囂翻桌，才是社會始終糾結於此的根本原因。期待社會有一天能建立共識，加害者集團願意放下傲慢姿態，用負責的態度彌補傷痕 ，讓社會得以走向真正的和諧。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 【歷史上的今天】1947.3.6 高雄大屠殺

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