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自由開講》從亂象到行動：全民罷免的號角響起

2025/01/27 14:00

◎陳智芳

114年度中央政府總預算案在21日三讀通過，延宕多時的總預算案總算以馬拉松式表決下通過，但審議過程當中，從藍白立委身上看不見立法委員該有的專業，反而讓人民看見充滿報復心態、違法行為及玩弄議事的過程。

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案。（記者廖振輝攝）立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案。（記者廖振輝攝）

三黨原在委員會討論的預算版本突然不算數，取而代之的是由民眾黨黃國昌委員主張的無差別通刪，與國民黨各委員理由奇葩的各式荒誕提案，甚至還有單位名稱根本錯置，或內容草率僅是複製貼上。過程混亂，內容草率，導致數據兜不攏連行政院主計處專業人員都估算困難，最後甚至發生了藍白刪除總數超過自己一開始決議的「總刪減數」額度，離譜程度已令人不解。

藍白以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。（翻攝自臉書）藍白以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。（翻攝自臉書）

國民黨與民眾黨聯手以預算案為工具，將政治鬥爭無差別地擴散至所有領域，自年輕到年長，無論民生、國防、教育皆無一倖免，刪除或凍結的理由讓人看了瞠目結舌，更令人不可置信的是，還有區域立委背棄選舉時對選區選民的承諾，直接砍除幫助當地發展的預算，選民給了選票當選後竟然不是來建設繁榮當地，反而做出違背承諾的舉措，還想默默矇混過關，種種惡行真的罄竹難書。

還有令人不齒的是，在用大刀刪減或凍結政府各機關運作的預算時，民眾黨立委張啓楷還提案提高立法院便當費用、吳春城立委則要求各部會使用其創立的「壯世代」一詞作為解凍預算的條件，這等自肥圖利的行徑實在難以服眾。

綠委吳沛憶點出白委吳春城的「壯世代協會」拿到非常多標案，遭吳春城「拍桌」，引發騷動。 （資料照）綠委吳沛憶點出白委吳春城的「壯世代協會」拿到非常多標案，遭吳春城「拍桌」，引發騷動。 （資料照）

更不要提立院藍白立委上演例如：在議會穿著睡衣、審機密預算開直播忘了關、髒話中指戲謔齊發的種種不尊重國會殿堂，不尊重自己工作的行為。

民眾黨團總召黃國昌指出，總刪減金額僅占總預算歲出編列的6.64%。然而，他刻意忽略了關鍵背景：在4.72兆元的歲出預算中，有1.56兆元是公務員薪水、2501億元為政府法定支出、2911億元為地方計畫型補助，這些都是無法動用的預算。

因此，真正能用的僅剩下1.27兆元，而這些還未扣除被刪減的2075億元、未知何時能凍結的2600億元，以及未來可能依《財政收支劃分法》分配出去的3700億元。

在這樣的操作之下，不僅削弱了政府正常運作的能力，更暴露出國眾兩黨在此不理性甚至報復式處理預算的過程中，不只是隱瞞事實大玩數字遊戲，還不斷誤導民眾，去脈絡化的簡化許多歷史背景，只為自圓其說他們無差別刪除預算的背後動機。

立法委員本應以專業與服務人民為基礎進行監督，然而此次總預算案的審核卻充滿了私人報復與政治鬥爭的算計，該有的立法專業不足，連審核刪減預算都不以人民為念，在立院上演荒唐脫序行徑，在在顯示本屆藍白立委的不適任。

在藍白立委不願自提倒閣的情況下，人民只能用罷免票將國民黨的區域立委全部下架，讓民眾黨成為無用的8席，不能再擾亂台灣的政治、阻礙國家的發展。

（作者為臺師大大傳所研究生）

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