晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》剝奪年輕人夢想 藍白凍結預算 重創地方創生

2025/01/23 05:30

◎ 楊聰榮

立法院近期針對多項預算的凍結，實際上等於剝奪了年輕人追逐夢想的機會。從削減USR計畫（大學社會責任實踐計畫）經費的三億元，到文化發展預算遭凍結廿%，這些舉措不僅影響了青年返鄉與社區營造等關鍵項目，也打斷了無數地方創生計畫的進程。夢想的實現需要社會資源的支持，然而，這些決策卻在無形中摧殘了年輕人奮鬥的基石。

過去八年，地方創生的努力帶來了令人鼓舞的成果，青年返鄉計畫讓偏鄉重新充滿活力，社區營造促進了在地文化的復興，跨領域合作讓文化、農業、教育與社福等領域相輔相成，更有許多年輕人透過創新實驗計畫展現出無限可能。然而，預算的凍結無疑正在摧毀這些努力所編織出的美好藍圖。

在野黨以預算凍結作為政治籌碼，漠視青年與地方創生的現實需求。他們無視青年返鄉的生計困境與努力成果，對補助計畫中蘊含的實驗精神缺乏理解與包容，也切斷了地方創生計畫的延續性，讓許多年輕人投身社會發展的熱情與希望化為泡影。這些行為背後，不僅顯露出政治計算，更反映了一種對社會基層需求的冷漠與無視。

這場預算凍結的後果是毀滅性的，許多正在進行的地方創生計畫被迫中斷，資源配置難以為繼；青年返鄉的動能驟停，偏鄉重新陷入沉寂；過去多年累積的地方創生成果可能付諸東流；社區營造與文化復興的努力因而停擺，讓參與者的信心大受打擊。

這場預算風波不僅是數字上的爭議，更攸關年輕人追求夢想與實現未來的機會，地方創生計畫的永續性與長期發展，台灣文化的保存與延續，以及社會創新對整體國力的提升潛力。凍結的不僅是預算，而是台灣社會進步的可能性，我們需要深刻認識到這一點。

當政治凌駕於青年發展與地方創生之上，受傷的不只是年輕人，而是整個社會的未來。在野黨應該停止短視近利的預算杯葛，重新審視如何真正支持年輕人的夢想與地方的永續發展。這不僅是政黨間的角力，更是攸關台灣下一代前途的抉擇。我們必須站出來，守護年輕人的希望與地方創生的願景，讓夢想能在這片土地上扎根、開花、結果。

（作者是中台灣教授協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書