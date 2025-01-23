自由廣場》剝奪年輕人夢想 藍白凍結預算 重創地方創生

◎ 楊聰榮

立法院近期針對多項預算的凍結，實際上等於剝奪了年輕人追逐夢想的機會。從削減USR計畫（大學社會責任實踐計畫）經費的三億元，到文化發展預算遭凍結廿%，這些舉措不僅影響了青年返鄉與社區營造等關鍵項目，也打斷了無數地方創生計畫的進程。夢想的實現需要社會資源的支持，然而，這些決策卻在無形中摧殘了年輕人奮鬥的基石。

過去八年，地方創生的努力帶來了令人鼓舞的成果，青年返鄉計畫讓偏鄉重新充滿活力，社區營造促進了在地文化的復興，跨領域合作讓文化、農業、教育與社福等領域相輔相成，更有許多年輕人透過創新實驗計畫展現出無限可能。然而，預算的凍結無疑正在摧毀這些努力所編織出的美好藍圖。

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在野黨以預算凍結作為政治籌碼，漠視青年與地方創生的現實需求。他們無視青年返鄉的生計困境與努力成果，對補助計畫中蘊含的實驗精神缺乏理解與包容，也切斷了地方創生計畫的延續性，讓許多年輕人投身社會發展的熱情與希望化為泡影。這些行為背後，不僅顯露出政治計算，更反映了一種對社會基層需求的冷漠與無視。

這場預算凍結的後果是毀滅性的，許多正在進行的地方創生計畫被迫中斷，資源配置難以為繼；青年返鄉的動能驟停，偏鄉重新陷入沉寂；過去多年累積的地方創生成果可能付諸東流；社區營造與文化復興的努力因而停擺，讓參與者的信心大受打擊。

這場預算風波不僅是數字上的爭議，更攸關年輕人追求夢想與實現未來的機會，地方創生計畫的永續性與長期發展，台灣文化的保存與延續，以及社會創新對整體國力的提升潛力。凍結的不僅是預算，而是台灣社會進步的可能性，我們需要深刻認識到這一點。

當政治凌駕於青年發展與地方創生之上，受傷的不只是年輕人，而是整個社會的未來。在野黨應該停止短視近利的預算杯葛，重新審視如何真正支持年輕人的夢想與地方的永續發展。這不僅是政黨間的角力，更是攸關台灣下一代前途的抉擇。我們必須站出來，守護年輕人的希望與地方創生的願景，讓夢想能在這片土地上扎根、開花、結果。

（作者是中台灣教授協會理事長）

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