自由開講》立委違反利益衝突涉犯圖利罪可能

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◎ 林志潔
#立法委員關於違反利益衝突有犯圖利罪可能之說明
#壯世代
林志潔以法律專長開直播說明「立法委員關於違反利益衝突有犯圖利罪可能」。（取自林志潔臉書）
臉書連結：
https://www.facebook.com/CarolLinNCTULAW/videos/1332285331520928
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