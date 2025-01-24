自由開講》立委違反利益衝突涉犯圖利罪可能

◎ 林志潔

#立法委員關於違反利益衝突有犯圖利罪可能之說明

#壯世代

林志潔以法律專長開直播說明「立法委員關於違反利益衝突有犯圖利罪可能」。（取自林志潔臉書）

臉書連結：

https://www.facebook.com/CarolLinNCTULAW/videos/1332285331520928

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