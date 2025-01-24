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名家分享~顏擇雅》「蟾蜍」辱稱，是對台灣民主的攻擊

把動物當作政治認同圖騰，在國外很普遍。顯例是美國民主黨的認同圖騰是驢，共和黨則是象。因此綠營把青鳥與黑熊拿來做政治圖騰，是沒問題的。國民黨如果覺得這兩種動物太可愛，因此不爽，大可以也幫自己想個可愛的動物圖騰。
名家分享

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2025/01/24 15:30

◎ 顏擇雅

把動物當作政治認同圖騰，在國外很普遍。顯例是美國民主黨的認同圖騰是驢，共和黨則是象。因此綠營把青鳥與黑熊拿來做政治圖騰，是沒問題的。國民黨如果覺得這兩種動物太可愛，因此不爽，大可以也幫自己想個可愛的動物圖騰。

國民黨主席朱立倫以「綠蟾蜍」來羞辱綠營基層。（記者張嘉明攝）國民黨主席朱立倫以「綠蟾蜍」來羞辱綠營基層。（記者張嘉明攝）

藍營卻不如此做，而是想用一種辱稱去抗衡青鳥與黑熊。前不久朱立倫稱綠營基層為「綠蟾蜍」，我已覺得低級，沒想到藍營新生代發起以罷制罷，也是自稱「蟾蜍剋星」。

以動物來辱稱自己不喜歡的政治族群，台灣是有前例的，就是「外省豬」與「唐山豬」，又稱「四隻腳的」，並把1945到1950之間的政治變動稱為「狗去豬來」。我相信1945後來台的族群對這種用語都極度不舒服。我們也慶幸這些用語已被掃入歷史的垃圾堆。我希望國民黨可以將心比心，不要去復興這種很不好的語言文化。這會整個拉低台灣民主的水平。

國民黨發言人楊智伃日前受訪時酸拿手燈參加抗議活動民眾並非「追星人」而是「青鳥」，還嘲諷他們是「蟾蜍」。（圖擷取自Threads，本報合成）國民黨發言人楊智伃日前受訪時酸拿手燈參加抗議活動民眾並非「追星人」而是「青鳥」，還嘲諷他們是「蟾蜍」。（圖擷取自Threads，本報合成）


要我想外國的例子，我還只能想到納粹德國最愛罵的「猶太豬」。當然「猶太豬」在歐洲有古老歷史，今天在歐洲教堂還可看到不少「猶太豬」的雕塑。我們都知道這種形象和用語理所當然的散佈流傳，後來導向什麼悲劇。


（作者為雅言文化創辦人）

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

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