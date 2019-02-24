台灣回憶探險團》和平協議能簽？看看這塊土地的歷史告訴你什麼！

昔日反共吃過數不盡和談虧的中國國民黨，用著「你不想要和平嗎？」的話術，將臺灣人一一推向死亡深淵，一如1947年三月，這個島上正在發生的事。

台灣回憶探險團

最近中國國民黨開始帶起風向，意圖參選的政客一個接一個主張和中國簽和平協議。和平協議簽下去下場到底如何？網路上提出數不盡的前例：如西藏簽了之後反遭屠殺流亡、中國國民黨被共產黨講和慘遭打趴逃亡 … 這些例子還嫌離我們太遙遠？那就來看看真實發生在臺灣的歷史吧。

二戰結束後中華民國政權代表盟軍來臺進行軍事代管，一連串倒行逆施的作為，使原本對新政權高度期待的臺灣人在一年內從歡欣鼓舞變成全面抓狂，之後演變成全面衝突，於2月28日爆發。

事件爆發後，各地臺籍仕紳依然對中國政權抱持期待，組成「二二八事件處理委員會」與行政長官陳儀和談並提出改革訴求。陳儀表面上都答應了，警備總司令部參謀長柯遠芬也答應了將軍隊歸營等訴求（見上圖：1947年3月4日臺灣新生報，翻攝自臺史博「我們的二二八」展覽）。

天真的臺灣人以為官方真的願意檢討改善了，各地紛紛成立分會，開會討論未來要如何改革，還以「中華民國萬歲」、「國民政府萬歲」、「蔣主席萬歲」作為口號。 同一時間陳儀卻急電蔣介石派兵來臺鎮壓，還公開宣示「言必有信，我的話我完全負責，盼望臺灣同胞信賴政府對此次事件的寬大措施。」當3月9日清晨中國援軍從基隆上岸後，旋即展開血腥大屠殺。

蔣介石在3月5日派兵手令回覆陳儀，「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月7日由滬啟運，勿念。中正」（記者陳鈺馥翻攝）

這段現代已知結局的歷史，你可以仔細閱讀這份3月4日的報紙，一個一個字讀清楚。想一想後來發生了什麼事。

這些海內外數不盡的「和平協議」慘劇告訴了你什麼？

和平從來就不是跪來的，更不是一廂情願能夠求來的。當面臨毫無誠信惡名昭彰的匪徒威脅，一再示弱求和，只會讓惡人更加肆無忌憚的為所欲為，不但換不到和平，連生命財產安全都會受到威脅。昔日反共吃過數不盡和談虧的中國國民黨，用著「你不想要和平嗎？」的話術，將臺灣人一一推向死亡深淵，一如1947年三月，這個島上正在發生的事。

這些歷史，是前人用鮮血、生命為後人上的一課。千萬不要，讓前人的犧牲白費，成為一再重蹈覆轍學不會教訓任人擺佈的棋子。

不思考，會讓數不盡的人跟著陪葬。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 和平協議能簽？看看這塊土地的歷史告訴你什麼！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/