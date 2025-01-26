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自由開講》面對紅藍白攻擊，台灣人自助人助

2025/01/26 10:30

◎陳財能

美國總統川普的第二次任期，從一月二十日展開。一月十五日，準國務卿魯比歐（Marco Rubio ）在國會聽證會上表示同意：美國必須透過「豪豬戰略」（Porcupine Strategy）幫助台灣，以威懾中國入侵台灣「代價很高」。

川普就職遊行因酷寒改在室內舉行，川普在簽署行政命令後，將筆投向在場觀禮的熱情民眾。（法新社）川普就職遊行因酷寒改在室內舉行，川普在簽署行政命令後，將筆投向在場觀禮的熱情民眾。（法新社）

中共心知肚明，早有詭計。因此，現在正利用傅崐萁等藍白黨佔領立法院，前所未有地公開從台灣內部癱瘓民主憲政秩序、破壞中央與地方信賴關係及掏空軍事防衛能力等無差別的政治攻擊。2024年四月底至今，傅崐萁從一個炒股經濟犯迅速變形為執行中共統戰的中心人物，率領藍白黨一步步顛覆台灣民主體制，並從財政上直接削弱台灣軍事防衛建構等行為，目標就是企圖讓「豪豬」變「死豬」！

美國國務卿魯比歐日前表示，強烈支持「豪豬戰略」，讓中國相信侵台代價將遠高於可能利益。（法新社）美國國務卿魯比歐日前表示，強烈支持「豪豬戰略」，讓中國相信侵台代價將遠高於可能利益。（法新社）

魯比歐在美國國會強調「中國是美國的最大威脅」，加上台灣又是當前印太安全暨經貿架構下的關鍵地位。因此，中共透過傅崐萁等藍白黨在立法院所展開「政變」的意圖，本質上不只是台灣國內政治僵局，更是為中共在川普上任前，發動摧毀美日印太安全架構「堡壘」的「爆破」行動。

印太安全及經貿架構，是前日本首相安倍晉三與川普第一次總統任期內建構完成的。接任美國總統的民主黨拜登，不僅接續川普1.0，更將高科技供應鍊納入而形成「印太經濟架構」（IPEF）與中國脫鉤，並配合美日印度澳洲「四方會議」（QUAD）的建制，以及建立澳洲、英國及美國（AUKUS）的軍事安全同盟。

就美日國家利益的現實而言，台灣不僅是穩定第一島鏈的中心節點，更成為印太架構的樞紐。因此，安倍所宣示的「台灣有事」，不僅是「日本有事」，更已發展為拜登公開定位的「世界有事」。魯比歐在聽證會上首度表示，對於川普1.0時生成至今的印太區域安全協議及AUKUS，川普2.0完全支持。

川普回歸國際舞台，「MAGA」對上習近平「中國夢」，不只是美中之間的國家利益，同時也為台灣提供戰略生存的發展機會。面對中共入侵，台灣的威脅是馬英九、朱立倫及傅崐萁藍白黨等在台灣的紅藍白攻擊，我們台灣人必須自助才有人助。誠如Rubio的警告，如果我們繼續退讓，不出十年，我們所有重要的事情，都要中國的允許。

（作者為花蓮人，台灣東社發言人）

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