自由廣場》﹙林保華專欄﹚台灣人也要迎接美國黃金時代

美國總統川普登基後發出十幾條行政命令，台灣關心的關稅政策尚未出爐，相信是因為它是複雜問題，有區別對待與壓抑通膨的難處，或許要等待改革整個外貿制度。川普演說表示「我會馬上開始徹底改革我們的貿易系統，來保障美國的勞工和家庭」

台灣人關心的美中關係，川普演說未直接提及中國是美國安全的最大威脅，但他演說開始不久就說「我們得誠實面對挑戰，雖然他們人多勢眾，但他們將被這股世界正在美國見證的強大動力摧毀」。美國面對「人多勢眾」的挑戰來自國內外，國外主要當然是指中國，國內則是那些左膠。

請繼續往下閱讀...

講到巴拿馬運河，川普說「這條運河在美國建成後，被愚蠢地交給了巴拿馬...美國花費了比以往任何計畫更多的資金，並在建造巴拿馬運河過程失去三萬八千條人命」他進一步說「巴拿馬違背了對我們的承諾，我們協議的目的和條約的精神已被徹底違反，美國的船隻被嚴重超收費率，在任何方面或形式都未受到公平對待，這也包括美國海軍。最重要的是，中國正在營運巴拿馬運河，我們並沒有把它交給中國，我們之前給了巴拿馬，現在要拿回來」

面對川普，巴拿馬政府立即調查管理公司有無貪腐，但關鍵在於「中國的滲透」而非貪腐，巴拿馬有能力查出嗎？這才是川普憂心所在。現任巴拿馬政府有意與美國合作，雙方可以好好討論。

巴拿馬運河兩端碼頭的管理在一九九七年由香港李嘉誠的和記黃埔得標，和黃富有管理碼頭的經驗，包括英國、上海的碼頭（九七前對港商的優待，但和黃股權不得超過一半），但它擋得住中國的滲透嗎？尤其在「愛國」的號令下。

川普的行政命令還要將墨西哥灣改稱美國灣，將美國最高峰德納利峰改回原來的麥金利峰。美國灣可以拉近與巴拿馬運河的距離，麥金利總統則是與川普有類似理念與被刺殺的命運，被歐巴馬莫名其妙改名。

台灣不必為川普上台而緊張，其極端語言是為談判時先聲奪人，中國就向來如此，且中國習慣偷偷摸摸滲透，此與川普的公開言明不同。

全球首富馬斯克則是得意忘形的手舞足蹈，甚至對支持者做出類似納粹式的敬禮。未來如何發展，我不知，但他至少反對左膠，他表明美國容忍TikTok，中國也要允許他的推特進去才公平，善哉。

在川普就職日，美國參議院以九十九對零，全票通過魯比歐出任國務卿，這在台灣是不可能的事，因為美國參議院沒有共產黨的走狗！期望美國黃金時代的來臨。

（作者為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法