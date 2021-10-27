胡，怎麼說》不外交、不國防，中華民國國不成國，朱立倫捍衛什麼？

胡文輝

中國國民黨黨魁朱立倫25日提出「四個捍衛」，說是要和10日蔡總統提的「四個堅持」互砸。但是，國民黨人最近以來大扯後腿，不外交、不國防來看，非把中華民國搞的國不成國不肯干休，更會把台灣的民主自由葬送，中華民國、台灣都沒了，朱立倫還能捍衛什麼？

外交部長吳釗燮出訪中歐斯洛伐克、捷克等國，中國外交部「戰狼」趙立堅刻意汙衊指稱，台獨分子「四處竄訪」...；中國國民黨立委陳以信同一天批評吳釗燮，請假、未出席立院外交及國防委員會是藐視國會，他要杯葛外交預算到底。令人質疑，台灣內部也有「狼」在啃咬外交後腿，和中國戰狼的利牙相互呼應。

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在中國全面封鎖打壓之下，台灣的外交處境艱難，國民黨馬英九政府執政的2008－2016年，高唱「外交休兵」，實質卻是「我休、敵不休」，此舉自我棄守外交，搞的外交幾乎「休克」。

當一個國家放棄外交獨立自主，國格主權就丟掉了一半，因此馬執政時代，中華民國主權只剩「半個」；蔡英文政府接掌執政的五年多來，積極興復外交，修補馬政府時代放棄的外交大洞，近年已立竿見影的收到不少成果，不少國家如捷克、斯洛伐克、立陶宛等等，和台灣發展國與國的國際關係。

朱立倫提出「四個捍衛」，說是要和10日蔡總統提的「四個堅持」互砸。但是，國民黨人最近以來大扯後腿，不外交、不國防來看，中華民國、台灣都沒了，朱立倫還能捍衛什麼？（本報資料照）

吳釗燮此時外交跨步出訪，正是掌握國際社會對台灣最友善的難得機遇，中國戰狼伸出森森利牙亂咬，卑鄙可惡可厭，但不令人意外，台灣內部竟也有「狼委」狠咬吳釗燮後腿，則應受嚴厲的譴責。

朱立倫領導下的國民黨，顯然仍在執行馬英九的外交休兵成休克的路線，不同的是，馬執政時代用強推的，朱立倫領導的是在野黨則用拉住、牽制、限制台灣的外交作為，大扯政府後腿更是國民黨的家常菜。

再看，中國派戰鬥機、轟炸機、電戰機、電偵機、預警機、直升機等等，侵擾我方空域，從西南到東南，今年到昨天為止，累計達181天、684架次，光是10月統計就有173架次，不停的對台灣武嚇、挑釁，所幸國軍英勇沉著、堅強捍衛空域、保家衛國。

國民黨不敢譴責中國當局，只會對國軍說風道涼，還反批蔡政府公布中國軍機侵擾是無端製造恐懼，黃復興黨部主委、退役上將季麟連更稱，中共軍機相關舉措「不算擾台」，被各方批評敵我不分，黨魁朱立倫還緩頰兼幫腔稱，不是只看擾台、而是看「演訓」內容。

中國軍機數十架編隊包括戰機、轟炸機、戰管指揮、偵查、干擾，屢屢飛進台灣的ADIZ，恣意輪番進出繞行台灣西南空域，「不算擾台？」，天天派一堆人去你家院子舞刀、弄槍、揮劍，還時時掠過房門裡，這樣不算侵擾?這是哪一國的人講的話啊？這是和中國同國、與共軍同屬「中國軍」的敗類們，才會講的出這樣的話吧！

照他們的講法，我國軍戰機幾乎天天都升空驅離、雷達飛彈緊密跟監中國軍機，都是沒必要、窮忙囉?美日英法澳加...等國因此關切台海軍情，紛紛派機艦通過台灣海峽，也都是沒必要、窮緊張囉？說穿了，國民黨不少人認為兩岸同屬中國，台灣的國防沒必要，不國防的心態就是這樣墮落出來的。

也因此，要反問朱立倫的是，國民黨不反共、不外交、不國防，中華民國、台灣都俱往矣，你沒東西可以捍衛囉！

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